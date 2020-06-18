Путин прокомментировал идею саммита «пятёрки» СБ ООН

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Саммит лидеров «ядерной пятёрки» СБ ООН будет способствовать поиску ответов на современные вызовы и угрозы. Об этом российский лидер Владимир Путин написал в своей статье, опубликованной в издании The National Interest.
Путин прокомментировал идею саммита «пятёрки» СБ ООН
  • РИА Новости

«Саммит России, Китая, Франции и Соединённых Штатов и Великобритании может играть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, гуманистическим идеям и ценностям, за которые сражались наши отцы и деды», — пишет глава государства.

Ранее на сайте издания The National Interest была опубликована соответствующая статья.  

В начале мая в Кремле отмечали, что пока никакой конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН нет. 

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