Путин прокомментировал идею саммита «пятёрки» СБ ООН
- РИА Новости
«Саммит России, Китая, Франции и Соединённых Штатов и Великобритании может играть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, гуманистическим идеям и ценностям, за которые сражались наши отцы и деды», — пишет глава государства.
Ранее на сайте издания The National Interest была опубликована соответствующая статья.
В начале мая в Кремле отмечали, что пока никакой конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН нет.