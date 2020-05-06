Песков: конкретики по срокам и формату саммита «пятёрки» нет

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Пока никакой конкретики по срокам и формату проведения саммита стран — членов СБ ООН нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никакой конкретики по срокам её проведения и формату её проведения нет», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что по данному вопросу ведутся контакты с дипломатами других стран «на предмет разработки соответствующего документа».

«Работа по документу ещё не финализирована. За последние какие-то дни мне неизвестно, чтобы было какое-то послание», — добавил Песков.

27 апреля глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что страны «пятёрки» прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции.

Как рассказали в Кремле, идёт работа по согласованию возможного совместного документа.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН предложил российский президент Владимир Путин. Все государства поддержали инициативу.

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