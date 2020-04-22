Кремль заявил о подготовке видеоконференции лидеров «пятёрки» СБ ООН

Ведётся подготовка к видеоконференции лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, идёт работа по согласованию возможного совместного документа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В традиционном режиме для нашего времени видеоконференция», — сказал он.

Песков напомнил, что это «была инициатива президента Франции Макрона», который предложил эту инициативу российскому президенту во время телефонного разговора.

«Сейчас работают дипломаты всех стран также по видеоконференции, идёт работа над согласованием возможного документа совместного. Когда появится конкретика, то сразу мы об этом сообщим. Но действительно такая подготовка ведётся», — добавил представитель Кремля.

По его словам, такой саммит может состояться в ближайшие дни.

Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, лидеры в ходе такой видеоконференции обсудят шаги по реагированию на последствия пандемии коронавируса.

«Нынешний онлайн-контакт, о котором идёт речь, мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету, а именно по последствиям эпидемии для перспектив взаимодействия по различным вопросам», — цитирует ТАСС дипломата.

В начале апреля американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили созыв лидеров «пятёрки» на фоне пандемии.