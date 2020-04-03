Трамп и Макрон обсудили скорый саммит «пятёрки» СБ ООН из-за пандемии

Американский президент Дональд Трамп провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсуждался скорый созыв лидеров стран — постоянных членов СБ ООН на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

«Президент Трамп и президент Макрон обсудили скорый созыв встречи «пятёрки» СБ ООН для наращивания сотрудничества ООН в борьбе с пандемией и гарантий международного мира и безопасности», — следует из пресс-релиза.

В ходе разговора также были затронуты важные региональные и двусторонние вопросы.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что Трамп хотел бы провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.