Путин предложил провести встречу глав стран — постоянных членов СБ ООН

Российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме, предложил провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН.

«Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир», — сказал он.

Как подчеркнул Путин, пример могут и должны подать страны — основательницы Организации Объединённых Наций.

«Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами — и, насколько я понимаю, в целом видели положительную реакцию — (возможность. — RT) провести встречу глав государств — постоянных членов СБ ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьёзному разговору, мы намерены, не откладывая, направить соответствующее послание лидерам пятёрки», — добавил он.

Ранее Путин прибыл с однодневным визитом в Израиль, где провёл встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

RT ведёт прямую трансляцию.