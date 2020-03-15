Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США

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Американский лидер Дональд Трамп предлагает провести в Соединённых Штатах саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, инициативу о котором внёс российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан.

«Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятёрки» и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

При этом он добавил, что точное место и дата проведения саммита, а также повестка встречи пока не согласованы.

Ранее стало известно о согласии Трампа на саммит «пятёрки».

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.

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