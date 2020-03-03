Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН

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Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
  • Reuters

«Инициативу поддержали президент Франции, председатель Китайской Народной Республики, и вот совсем недавно президент Трамп подтвердил своё согласие и поддержку этого предложения», — сказал министр.

Как напомнил Лавров, Путин подчёркивал, что «пятёрка» — это не какой-то эксклюзивный клуб, который может за всех остальных решать проблемы человечества или навязывать свои подходы, это как раз «страны, которые могут сыграть роль лидеров в мобилизации всего международного сообщества на коллективную работу, на объединение, а не на конфронтацию».

«Речь идёт о выживании человечества. Впервые за многие годы эксперты начинают говорить о вероятности ядерной войны. Это недопустимо», — добавил он.

По его словам, вопрос места и времени проведения саммита в настоящее время согласовывается.

Ранее Трамп заявлял, что собирается обсудить в Нью-Йорке с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании контроль над вооружениями.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.

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