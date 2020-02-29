Трамп намерен обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить в Нью-Йорке с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании контроль над вооружениями.

«Они пришли ко мне, и они все хотят обсуждать контроль над вооружениями. В том числе Китай и Россия. Я думаю, что с их стороны очень разумно хотеть этого, и очень разумно с нашей стороны хотеть этого. И мы будем делать это в Нью-Йорке», — приводит РИА Новости ответ Трампа на вопрос о его желании провести встречу с лидерами России, Китая, Франции и Великобритании по этой теме.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле российский лидер Владимир Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для серьёзного разговора.

Позднее замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил, что саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН возможно провести на полях сессии Генеральной Ассамблеи.