Вершинин допустил проведение встречи «пятёрки» СБ ООН на полях ГА

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Саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать президент России Владимир Путин, возможно провести на полях сессии Генеральной Ассамблеи. Об этом заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.
Вершинин допустил проведение встречи «пятёрки» СБ ООН на полях ГА
  • РИА Новости

«Вы сказали о возможности проведения саммита на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке. Это возможно. Мы сейчас находимся в самом начале претворения в жизнь инициативы России, так что место проведения не определено», — сказал он в интервью ТАСС.

Замминистра добавил, что саммит будет иметь беспрецедентное значение для будущего всего мира.

По словам Вершинина, лидеры этих стран смогут обсудить принципиальные вопросы того, как сделать мир более предсказуемым, «чтобы решения достигались не через навязывание воли одного из участников международного сообщества, а были приняты всеми».

«Чтобы соблюдалось международное право, уважались суверенитет и политическая независимость каждого члена ООН», — подчеркнул замглавы МИД.

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Британии за сохранение цивилизации и предложил лидерам этих стран встретиться для серьёзного разговора.

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