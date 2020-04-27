Лавров сообщил о проработке «пятёркой» СБ ООН даты видеоконференции

Страны «пятёрки» постоянных членов Совбеза ООН прорабатывают конкретный день для проведения саммита в формате видеоконференции. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, «пятёрка» размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в противодействие коронавирусной инфекции.

«С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться», — заявил Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

Ранее в Кремле рассказали, что идёт работа по согласованию возможного совместного документа.

Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН предложил российский президент Владимир Путин. Все государства поддержали инициативу.