Лавров сообщил о проработке «пятёркой» СБ ООН даты видеоконференции
- РИА Новости
По его словам, «пятёрка» размышляет над тем, чтобы внести свой вклад в противодействие коронавирусной инфекции.
«С этой целью согласовано в принципе проведение видеоконференции, сейчас решается, в какой конкретно день она может состояться», — заявил Лавров в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Ранее в Кремле рассказали, что идёт работа по согласованию возможного совместного документа.
Организовать встречу лидеров стран — постоянных членов Совбеза ООН предложил российский президент Владимир Путин. Все государства поддержали инициативу.