В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
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«Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом России, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат.
Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.