В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям

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В Астраханской области началась проверка по факту обращения местной жительницы, поступившего в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, по поводу выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.
В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом России, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

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