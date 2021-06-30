В Астраханской области начали проверку после жалобы о выплатах детям

В Астраханской области началась проверка по факту обращения местной жительницы, поступившего в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, по поводу выплаты на детей от трёх до семи лет. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

«Прокуратурой Астраханской области организована проверка по обращению, поступившему от жительницы Астраханской области на прямую линию с президентом России, о незаконном отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению федерального законодательства органами социальной защиты населения при принятии решений об отказе в назначении указанных выплат.

Ранее сообщалось, что кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.