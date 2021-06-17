Кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трёх до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило ещё более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.