Кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет

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Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет.
Кабмин выделит ещё более 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет
  • РИА Новости

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трёх до семи лет, им ежемесячно предоставляется денежная выплата, сегодня на эти цели выделим более 55 млрд рублей дополнительно к 200 млрд, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило ещё более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. 

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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