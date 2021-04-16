В Адыгее напомнили о мерах поддержки для семей с детьми

В Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на Министерство труда и социального развития региона.

В республике реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». На первых детей, рождённых с 2018 года, можно получить ежемесячную выплату. С 2020 года право на неё предоставили семьям с более высоким доходом, а срок предоставления продлили до достижения ребёнком трёх лет.

«Надо помнить, что выплата осуществляется со дня рождения ребёнка только в том случае, если обращение за её назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях — со дня обращения за её назначением», — заявила начальник отдела по делам детей, женщин и семьи Минтруда и соцразвития Адыгеи Саида Стрикачева.

С начала реализации проекта число получателей ежемесячной выплаты достигло 3479.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт‑Петербурге рассказали о мерах социальной поддержки в 2020 году.