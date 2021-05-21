«У нас есть конкретные решения по этому вопросу»: Путин рассказал о ситуации с ценами на продукты

Колебания цен на социально значимые продукты обострились на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Об этом заявил Владимир Путин. Последствия пандемии коронавируса привели к рекордному за последние семь лет подорожанию продовольствия на глобальном рынке. Ситуация обернулась повышением стоимости товаров и на полках российских магазинов в начале 2021 года. В этих условиях правительство оперативно предприняло целый комплекс мер, в результате чего уже весной темпы роста цен на продукты в стране начали замедляться.

В настоящий момент обострение проблем с колебанием цен на социально значимую продукцию происходит на фоне нестабильной мировой конъюнктуры. Такое мнение в пятницу, 21 мая, озвучил президент России Владимир Путин в ходе заседания высшего Евразийского экономического совета.

«Признательны партнёрам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере. У нас конкретные есть решения по этому вопросу», — подчеркнул российский лидер.

Он отметил, что недавно Евразийская экономическая комиссия одобрила конкретные меры для консолидации ценовой политики стран ЕАЭС на рынке сахара. Так же оперативно следует принимать решения и по другим видам продукции, когда это потребуется, добавил Путин.

Отметим, что продовольствие в мире уверенно дорожает уже 11 месяцев подряд. Об этом свидетельствуют данные ООН. Согласно оценке организации, за последний год мировые цены на продукты выросли почти на треть и по итогам апреля достигли максимального уровня с мая 2014-го.

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Одной из главных причин наблюдаемой динамики стала политика центробанков на фоне глобального кризиса. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Удорожание продуктов вызвано ускорением инфляции в мире. В прошлом году многие центробанки запустили печатный станок и начали вливать огромные денежные суммы в финансовые системы своих стран для поддержки экономик. Между тем такая политика начала приводить к удешевлению денег и, соответственно, росту цен», — объяснил Остапкович.

Помимо действий финансовых регуляторов, на стоимости продовольствия в мире негативно отразились массовые карантинные ограничения. Таким мнением в разговоре с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Пандемия нарушила технологические цепочки поставки товаров. Во время карантина многие предприятия, которые специализировались на импорте и экспорте продовольствия, на время прекратили работу или не могли выполнять её в полном объёме. Это обернулось дефицитом продукции за границей и дополнительным повышением цен», — отметил Сигал.

Примечательно, что в этих условиях многим российским предприятиям стало выгоднее поставлять свои товары за рубеж. Вместе с тем увеличение объёмов экспорта продовольствия спровоцировало нехватку некоторых товаров в России. В результате цены на продукты внутри страны также стали расти. Об этом ранее заявлял премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — заявил Мишустин 12 мая во время выступления в Госдуме.

Как рассказал RT старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман, общее ускорение инфляции в мире сказалось и на стоимости удобрений, техники, а также топлива. В результате выросли затраты сельхозпроизводителей, что также стало поводом для повышения цен на конечную продукцию.

По данным Росстата, в 2020 году темпы роста цен на продукты в России (без учёта алкогольной продукции) ускорились с 2,11 до 7,21% в годовом выражении. Более того, в феврале 2021-го значение обновило пятилетний максимум и достигло 8,41%. На тот момент сильнее всего подорожали: сахар (цены выросли на 63,97% по сравнению с февралём 2020-го), куриные яйца (28,22%), подсолнечное масло (26,59%), крупы (21,2%) и макароны (13,31%).

Продуктовый разворот

Впрочем, уже в марте рост цен на продукты замедлился до 8,25% в годовом выражении. В апреле значение опустилось до 7,12%, а к началу мая достигло 6,6%.

Наметившееся торможение продовольственной инфляции произошло во многом за счёт действий властей, уверен Александр Розман. Напомним, что ещё в декабре 2020 года Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. Кабмин, в свою очередь, оперативно подготовил ряд предложений.

АГН «Москва»

© Сергей Киселев

В частности, были подписаны соглашения о заморозке цен на сахар и масло, скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, а мукомолы и хлебопёки получили субсидии. Также власти разработали законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить регулирование цен.

В марте 2021 года правительство ввело постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Инициатива позволит властям своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры. Кроме того, власти ввели временный запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж для полного обеспечения внутреннего рынка.

«Руководство страны дало понять, что не допустит необоснованного повышения цен. Как только это стало понятно, мы увидели конструктивный диалог, где производители и ретейл доносили до правительства возникающие риски роста цен, а кабмин реагировал на это, пытаясь сгладить и сократить инфляционные скачки», — отметил Александр Розман.

По мнению специалиста, летом продовольственная инфляция в России продолжит замедляться не только за счёт правительственных инициатив, но и благодаря сезонным факторам. Похожей оценки придерживается и Павел Сигал.

«Мы уже видим, что темпы удорожания продуктов снижаются в результате мер поддержки АПК, субсидий и мониторинга цен на продовольствие. Летом сдерживающим фактором для цен должен стать новый урожай», — заключил Сигал.