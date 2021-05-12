«Жадность отдельных производителей и торговых сетей»: Мишустин назвал причину роста цен на продукты в России
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Желание российских компаний заработать на экспорте стало одним из главных факторов повышения цен на социально значимые товары внутри страны. Об этом в среду, 12 мая, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина.
«Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте, но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут в России. И здесь важно сказать ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — подчеркнул Мишустин.
По его словам, низкие процентные ставки и печатание необеспеченных товарами денег в ряде стран привели к разгону мировой инфляции. В этих условиях многим предпринимателям стало выгоднее поставлять свою продукцию за рубеж.
Между тем в результате увеличения объёмов экспорта на внутреннем рынке России начал образовываться дефицит ряда товаров, что обернулось повышением цен в магазинах. Об этом RT рассказал заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.
«За последнее время в мире серьёзно подорожало сырьё — железная руда, сталь, зерно и другие товары. Россия, как крупный сырьевой поставщик, сейчас имеет возможность захватить внешние рынки и приучить потребителя за рубежом к нашей продукции. Это своего рода торговая экспансия. Мы, естественно, поставляем за границу как можно больше товаров, что приводит к нехватке этой продукции внутри страны и росту цен», — пояснил Миронов.
Отметим, что по итогам 2020 года инфляция в России составила 4,9%, а в марте 2021-го ускорилась до 5,8% в годовом выражении — максимального уровня с ноября 2016-го. Впрочем, уже в апреле темпы подорожания товаров в стране замедлились до 5,5%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
- АГН «Москва»
Ещё в конце 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал принять меры для решения проблемы. В результате власти оперативно подготовили соответствующие предложения.
Так, например, между розничными сетями и производителями сахара и масла были подписаны соглашения о заморозке цен. Помимо этого, правительство скорректировало пошлины на ряд сельхозтоваров и предоставило поддержку мукомолам и хлебопёкам. Одновременно власти разработали законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.
Кроме того, в марте 2021 года кабмин ввёл постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. По задумке правительства, инициатива позволит своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры. Также власти ввели временный запрет на вывоз некоторых товаров за рубеж для полного обеспечения внутреннего рынка.
«Меры правительства позволят остановить снижение товарных запасов внутри страны и поддержать отдельные отрасли, что в конечном счёте приведёт к сдерживанию цен на продукты питания. По мере того как производители перестанут повышать отпускные цены, а поступления в магазины вырастут за счёт нового сельхозсезона, продуктовая инфляция может замедлиться. Это станет видно уже в июне 2021 года», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
В помощь экономике
В рамках выступления в Госдуме Михаил Мишустин также рассказал о мерах помощи экономике в период пандемии. По его словам, только на поддержку граждан власти направили свыше 2,5 трлн рублей, что сопоставимо с 10% федерального бюджета.
«В условиях распространения коронавируса мы поддержали выплатами каждую вторую семью в стране. В них растут свыше 28 млн детей», — подчеркнул глава кабмина.
В частности, 2 млн родителей, оставшихся без трудоустройства, получили дополнительные деньги к пособию по безработице. На тот момент в таких семьях было свыше 3,5 млн детей.
«Финансовая помощь со стороны государства позволила поддержать доходы населения и снижающийся потребительский спрос. За счёт выплат семьям с детьми власти смогли простимулировать людей активнее тратить деньги, что позитивно сказывается на росте экономики в целом», — отметил Валерий Миронов.
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Кроме того, Михаил Мишустин уделил особое внимание мерам поддержки бизнеса. Речь идёт о предоставлении компаниям грантов, беспроцентных кредитов и займов по сниженной ставке на выплату зарплат сотрудникам. По оценке правительства, общий объём финансовой помощи предприятиям в рамках трёх инициатив составил около 627 млрд рублей.
Одновременно камбин предоставил бизнесу отсрочки по страховым и налоговым платежам, а также по арендной плате. После этого власти на бессрочной основе вдвое снизили размер страховых взносов для малых и средних предприятий.
«Только за счёт снижения страховых взносов предприниматели в прошлом году сэкономили около 300 млрд рублей, а за счёт списания за II квартал налогов и страховых платежей — ещё около 100 млрд рублей. Это позволило предприятиям освободить значительные ресурсы на заработную плату и развитие», — подчеркнул Мишустин.
Во многом действия правительства предотвратили резкий скачок безработицы в стране. Такую точку зрения в беседе с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова. Согласно оценке кабмина, только выдача грантов бизнесу дала возможность сохранить зарплату 4 млн человек, а льготные и беспроцентные займы поддержали суммарно около 6,5 млн рабочих мест.
«В 2020 году безработицу удалось нейтрализовать именно за счёт мер поддержки предприятий. Если ещё в августе 2020 года доля безработных среди трудоспособного населения достигала 6,3%, то уже в декабре это значение опустилось до 5,9%, а в марте 2021 года — до 5,4%», — отметила Мильчакова.
Жилищный ажиотаж
Как напомнил Михаил Мишустин, в рамках поддержки населения и экономики власти также запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Получить заём по сниженной ставке можно до 1 июля 2021 года при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.
По последним данным правительства, инициативой уже воспользовались около 470 тыс. семей. При этом в настоящий момент власти рассматривают возможность дальнейшего продления программы.
«В середине этого года программа завершается. По поручению президента правительство прорабатывает вопрос об объёмах и форматах её продолжения», — отметил Мишустин.
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По словам Натальи Мильчаковой, в период кризиса программа льготной ипотеки позволила не только улучшить жилищные условия многих россиян, но и поддержала банковский сектор. Помимо этого, значительную помощь получила строительная отрасль, считает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
«Застройщики стали главными бенифициарами льготной ипотеки. Многие из них показали 15%-ный рост выручки и чистой прибыли при практически одинаковых объёмах продаж по сравнению с 2019 годом», — отметил эксперт.
Возврат за поездки
Глава правительства также рассказал и о продлении программы туристического кешбэка до конца 2021 года. Напомним, по условиям инициативы, за путешествия по стране россиянам возвращают 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации поездку необходимо оплатить банковской картой «Мир».
Первые два этапа программы прошли ещё во второй половине 2020 года, а третий стартовал в марте 2021-го. Согласно оценке правительства, на начало мая инициативой всего воспользовались почти 1 млн человек. При этом сумма компенсаций составила порядка 4 млрд рублей.
«Благодаря этому регионы получили дополнительные финансовые средства. Я лично общался со многими представителями туристического бизнеса — это было и в Карелии, и на Алтае, на Камчатке. Они говорили, что программа действительно пользуется очень большой популярностью», — отметил Мишустин.
По мнению Артёма Деева, продление инициативы до конца 2021 года приведёт к заметному росту оборотов не только туристической отрасли, но и ряда смежных секторов. При этом, как полагает специалист, программа позволит заметно ускорить возвращение туризма к докризисным значениям.
«Безусловно, программа кешбэка стала одной из самых удачных инициатив правительства по поддержке туризма, гостиничного сектора, услуг, развлечений и культуры. Туристические компании уже отметили рост спроса на поездки внутри России в несколько раз по сравнению с предыдущими периодами. Значительно выросли и статьи доходов регионов, куда граждане традиционно едут на отдых: Крым, Краснодарский край, Карелия и другие направления», — заключил Деев.