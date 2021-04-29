Почти 3 млн рублей: средняя сумма ипотеки в России достигла исторического максимума

В марте 2021 года средний размер ипотечного кредита в России обновил исторический максимум и достиг 2,92 млн рублей. Показатель непрерывно растёт уже около года и за это время увеличился почти на 13%. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. Наблюдаемую динамику эксперты связывают с падением ипотечных ставок в России, уменьшением суммы первоначального взноса и общим повышением цен на жильё. Одновременно эксперты указывают на рост среднего срока кредитования в стране.

В марте 2021 года средняя сумма ипотечного кредита в России составила 2,92 млн рублей. За последний год показатель вырос почти на 13% и достиг рекордной отметки за всё время наблюдений. Такие данные в четверг, 29 апреля, представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Средний размер ипотечного кредита растёт непрерывно фактически уже целый год. После снижения почти на 10% весной 2020 года в дальнейшем он не только вернулся к уровню до пандемии, но и превысил его», — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

По данным организации, самый большой размер ипотеки зафиксирован в Москве и Московской области (в среднем 6,23 и 4,71 млн рублей соответственно), в Санкт-Петербурге (4,12 млн) и Приморском крае (3,66 млн). В то же время самые низкие значения были отмечены в Челябинской области (1,89 млн), Алтайском крае (1,95 млн) и Кировской области (1,99 млн).

Как полагают специалисты, увеличение суммы жилищных займов во многом связано с падением кредитных ставок. Так, согласно оценке Банка России, за последний год средний процент по ипотеке в стране опустился с 8,73 до 7,26% годовых.

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«Такую динамику можно объяснить тем, что в 2020 году Центробанк активно снижал свою ключевую ставку, а власти запустили программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых. Удешевление кредитов дало заёмщикам возможность оформить ипотеку на более значительную сумму без потери платёжеспособности», — объяснил в беседе с RT главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

«Сокращение ипотечных ставок привлекло на рынок граждан с высоким персональным кредитным рейтингом и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заёмщикам банки практически всегда выдают займы на более значительные суммы», — подчеркнул Александр Викулин.

Помимо этого, рост среднего чека по ипотеке специалисты объясняют общим подорожанием недвижимости в России. Так, снижение кредитных ставок привело к ажиотажному спросу на рынке жилья. В результате, по официальным оценкам властей, в 2020 году стоимость квадратного метра в среднем по стране увеличилась на 12%.

«Программы, направленные на снижение ставок, сыграли свою роль как стимуляторы активности рынка. Действительно, отрасль сильно оживилась. Застройщики, которые боялись, что они повиснут с большими объёмами нераспроданного жилья, свои задачи таким образом реализовали», — отметил в беседе с RT вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Кроме того, определённую роль в повышении размера ипотеки сыграло уменьшение суммы первоначального взноса многими банками. Об этом RT рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«При этом сами банки в ходе ипотечного бума несколько ослабили требования к заёмщикам для увеличения или сохранения своей доли на рынке. Это также положительно сказалось на размере кредитов», — добавил специалист.

РИА Новости

© Павел Бедняков

Примечательно, что вместе с суммой ипотеки в России уверенно растёт и срок кредитования. По данным Центробанка, в феврале 2021 года средний показатель по стране оказался максимальным за всю историю и составил чуть более 19 лет.

«Увеличение срока во многом связано именно с повышением суммы кредита. Ведь при длительном периоде кредитования уменьшается ежемесячный платёж, и заём легче обслуживать. Кроме того, низкие ставки привлекают более молодых заёмщиков, для которых есть возможность и целесообразность увеличивать срок кредитования», — пояснил Марк Гойхман.

Впрочем, с учётом наметившегося повышения ключевой ставки ЦБ и скорого завершения программы льготной ипотеки эксперты в дальнейшем не ожидают заметного повышения цен на жильё в России. В этих условиях средняя сумма ипотеки в стране также может перестать расти прежними темпами, не исключают специалисты.

«В связи с ростом ключевой ставки наиболее вероятно, что текущие проценты по ипотеке снижаться не будут, а темпы увеличения среднего чека замедлятся. Если говорить о будущем развитии рынка недвижимости, то в тех регионах, где программа льготных ипотечных ставок может быть прекращена, стоит ожидать снижения спроса и постепенного замедления роста цен», — рассказал RT руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.