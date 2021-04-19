«Востребованная мера»: правительство расширило программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов

В рамках программы «Семейная ипотека» россияне смогут взять кредит по льготной ставке до 6% годовых на строительство частного дома или приобретение земельного участка. Об этом 19 апреля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, инициатива позволит улучшить жилищные условия более 20 тыс. семей с детьми. При этом общая сумма выданных в рамках нововведения кредитов может составить почти 80 млрд рублей.

Правительство России расширило условия программы «Семейная ипотека». Теперь в рамках инициативы можно будет оформить кредит по льготной ставке до 6% годовых не только для покупки нового жилья, но и для строительства частного дома или приобретения земельного участка. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Покупка квартиры — мера востребованная, и теперь мы расширяем возможность взять такую льготную ипотеку и на строительство жилого дома. Рассчитываем, что более 20 тыс. семей смогут улучшить жилищные условия, в том числе осуществить мечту своего ребёнка об отдельной комнате», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Помимо этого, кредиты по сниженной ставке доступны родителям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность.

По условиям программы, строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору или только цены на строительство дома, если заёмщик уже обладает земельным участком.

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Отметим, что максимальная сумма кредита зависит от региона: в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях она составляет 12 млн рублей, а в других субъектах страны — 6 млн. Разницу между льготной и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

По оценке властей, в рамках нововведения планируется выдать россиянам кредиты на общую сумму 79 млрд рублей. Площадь построенного на эти деньги жилья может составить 2,8 кв. м.

Как рассказал RT почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, правительство внимательно отслеживает тенденции на рынке жилья и реагирует на изменение спроса в отрасли. Так, по словам эксперта, за время пандемии граждане стали чаще интересоваться именно покупкой загородного жилья.

«За год спрос на жильё в городе вырос на 15%, а на загородную недвижимость — почти на 30—35%. Из этого стоит сделать вывод, что рынок переориентировался. При этом практика переселения горожан в сельскую местность показала, что нужно снижать ипотечную ставку до уровня сопоставимого с расходами на аренду жилья», — рассказал Апрелев.

За счёт расширения программы «Семейная ипотека» заёмщики получат возможность подобрать для себя наиболее подходящий вариант для жилья. Такую точку зрения в беседе с RT выразила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, в зависимости от обстоятельств россияне смогут выбрать готовое жильё с ремонтом, либо приступить к строительству дома.

«Расширение программы необходимо для того, чтобы обеспечить наибольшее количество семей достойным жильём. Это поможет тысячам российских семей переехать в экологически чистые районы, а не ютиться в маленьких комнатках многоквартирных домов», — добавила специалист.

Помимо этого, изменения в программе положительно отразятся и на экономике страны в целом, уверена Радченко. Как уточнила эксперт, расширение льготного кредитования приведёт к росту строительства, а также позитивно скажется на производстве и продаже стройматериалов, мебели, бытовой техники, а также на других смежных отраслях.

Стимул для развития

Кроме того, стимулирование строительства частных домов позволит решить ряд существующих проблем на рынке загородной недвижимости, считает руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По его мнению, банки начнут развивать сферу оценки стоимости загородной недвижимости.

«Не секрет, что в стране мало грамотных оценщиков загородки — это направление было совершенно неинтересным до 2020 года. Причём каких-то чётких критериев нет и по части кадастровой стоимости земли. Поэтому шаг по расширению льготных программ на покупку участков должен стать триггером для наведения порядка в зоне земельного кадастра и, как следствие, налогообложения», — пояснил Коган в интервью RT.

Более того, как подчеркнул аналитик, в настоящий момент действующие игроки рынка испытывают трудности с удовлетворением высокого спроса на загородную недвижимость. В этих условиях заняться строительством индивидуального жилья смогут новые компании.

«По крайней мере по Подмосковью у крупнейших строительных компаний заказы в 2020 году были расписаны на полтора года вперёд. Поэтому интересным видится выход крупных девелоперов многоквартирных домов на загородный рынок», — добавил специалист.

Коттеджный поселок в Московской области

РИА Новости

© Алексей Куденко

По мнению Константина Апрелева, тенденция роста спроса на загородное жильё сохранится в ближайшие годы. Так, согласно его оценке, уже сейчас почти половина введённого в эксплуатацию жилья является загородной. При этом программы льготного кредитования только усилят наметившийся тренд, полагает Михаил Коган.

«Сейчас на первом месте у покупателей не сам факт наличия недвижимости, а комфортное проживание. Более 3 млн людей в России работает удалённо, это в 100 раз больше, чем до пандемии. Поэтому рост спроса на загородную недвижимость — это вопрос времени и скорости восстановления реальных доходов населения», — заключил эксперт.