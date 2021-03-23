Вдали от офиса: за год в России число желающих работать удалённо выросло почти в шесть раз

За последний год россияне стали почти в шесть раз чаще интересоваться вакансиями с удалённым графиком работы. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Наблюдаемую динамику эксперты в первую очередь связывают с последствиями пандемии коронавируса и временным введением ограничительных мер в стране. При этом дистанционный формат занятости позволяет сотрудникам получить больше свободного времени, а работодателям — экономить на производственных затратах. На этом фоне популярность удалёнки в России продолжит расти в ближайшее время, считают специалисты.

С января по середину марта 2021 года интерес россиян к удалённой работе вырос почти в шесть раз (на 481%) по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом RT рассказали эксперты аналитического центра «Авито Работа».

По данным компании, за последний год больше всего дистанционной занятостью стали интересоваться студенты и молодые люди без опыта работы. В этой категории спрос на удалёнку вырос более чем в 12 раз (на 1146%).

Помимо этого, желание сотрудников работать из дома значительно увеличилось в таких сферах, как «Банки, инвестиции» (на 948%), «Административная работа» (на 913%), «Маркетинг, реклама, PR» (на 903%), а также «IT, интернет, телеком» (на 722%). Такая динамика во многом связана с последствиями пандемии COVID-19, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Сегодня более 40% работников хотели бы продолжить трудиться удалённо. Этих людей можно понять — они проводят больше времени с семьёй и меньше тратят его на дорогу. При этом спрос на дистанционную занятость поддерживается и работодателями. Пандемия показала, что при удалёнке производительность не падает, а иногда и вовсе показывает рост», — рассказала эксперт.

Согласно оценке «Авито Работа», за год в России число вакансий с дистанционной занятостью увеличилось почти втрое (на 189%). Заметный рост показателя фиксируют и специалисты сервиса SuperJob. По данным компании, чаще всего работодатели готовы взять сотрудника на удалёнку в сегменте IT, а также в продажах и финансах.

«Больше всего вакантных мест с удалёнными условиями работы сейчас публикуют компании из Москвы, а также Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Впрочем, подобные предложения от работодателей уже есть во всех городах-миллионниках и большинстве городов-полумиллионников», — отметила в разговоре с RT руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

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В период действия режима самоизоляции многие компании смогли перестроить рабочие процессы без ущерба для своей прибыли. В результате даже после отмены большинства карантинных ограничений часть организаций решили не выводить сотрудников в офис. Об этом RT рассказал соучредитель компании CONNECTIVE Илья Скрябин.

«Пандемия показала, что даже на производстве можно работать удалённо в прежнем режиме. Поэтому в компаниях, особенно в сфере закупок и IT, становится нормой полностью удалённая работа или гибридная форма занятости», — добавил Скрябин.

Согласно опросу ВЦИОМ, на сегодняшний день почти каждый десятый россиянин (11%) работает удалённо и ещё 12% граждан трудятся комбинированно — частично дома, частично из офиса. При этом ещё год назад показатели находились вблизи 4 и 6% соответственно. По мнению Анастасии Усковой, растущее число удалённых сотрудников позволяет бизнесу существенно экономить на производственных затратах.

«Удалёнщикам не нужно оплачивать расходы на питание, для них не нужно поддерживать чистоту в офисе и обустраивать рабочие места. А кадровые отделы, не привязываясь к геолокации, могут получить доступ к более широкому кругу специалистов из других регионов», — подчеркнула Ускова.

Отметим, что 1 января 2021 года в России вступил в силу закон, регулирующий дистанционную работу. Согласно документу, выполнение сотрудником его обязанностей удалённо может происходить на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть непрерывно на срок до полугода. Законом также предусматривается чередование удалёнки и занятости на стационарном рабочем месте.

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Одобренная инициатива позволяет защитить права обеих сторон договора и помогает разобраться в тонкостях новой формы трудовой деятельности. Об этом RT рассказал ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«Документ определяет положения о взаимодействии сотрудников во внеурочное время, а также даёт работнику право на получение необходимого оборудования. Помимо этого, с работодателя теперь можно брать компенсацию за коммунальные расходы, связанные с работой вне офиса, включая затраты на электроэнергию и интернет. В целом изменения должны улучшить положение удалённых работников и содействовать развитию новых форм занятости», — добавил эксперт.

Более того, тренд на удалённую работу может привести к росту числа самозанятых в России, уверены аналитики. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в феврале 2021 года таким статусом обладали уже порядка 1,7 млн россиян.

«Число таких граждан ежедневно увеличивается на 6—7 тыс. и, по нашим прогнозам, в ближайшее десятилетие количество самозанятых в стране может достигнуть 10 млн. Сотрудничество с такими специалистами обходится бизнесу намного дешевле из-за низкой ставки подоходного налога и необязательности страховых взносов, а сотрудники могут спокойно работать из дома. Это ещё один фактор, из-за которого тренд на удалёнку, оформившийся за время пандемии, останется с нами надолго», — заключила Анастасия Ускова.