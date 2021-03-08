На пути к равновесию: c 2014 года в России вдвое снизилась разница между ожидаемыми зарплатами мужчин и женщин

За шесть лет в России разрыв между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин сократился в два раза и в 2020 году составил 10—15%. Об этом RT рассказали специалисты сервисов по подбору персонала. Как полагают эксперты, в ближайшие годы тенденция сохранится и уже через пять лет россиянки будут претендовать на уровень оплаты труда на 5—7% ниже, чем у мужчин. Отчасти этому будут способствовать меры правительства по устранению неравенства на рынке труда, считают специалисты.

За последние шесть лет в России разница между ожидаемыми зарплатами мужчин и женщин сократилась в два раза. Об этом RT рассказали специалисты сервиса «Работа.ру». По данным компании, ещё в 2014 году россиянки претендовали на уровень оплаты труда в среднем на 20—30% ниже, чем у мужчин. По итогам 2020-го показатель составил 10—15%.

Более того, незадолго до пандемии коронавируса значение опускалось ниже 10%. Впрочем, введение карантинных ограничений и переход людей на дистанционную занятость временно повлияли на соотношение зарплатных ожиданий.

«Ещё в январе 2020 года тенденция уверенно шла к тому, что уровень ожидаемых зарплат должен был постепенно выравниваться. Однако на фоне пандемии при удалённом режиме работы на женщин, видимо, навалился большой объём нагрузки. В результате они вновь готовы были получать меньший доход, но при этом работать в надёжной компании со стабильным графиком», — рассказал RT заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Впрочем, как полагает эксперт, по мере улучшения ситуации с COVID-19 разница между зарплатными ожиданиями мужчин и женщин продолжит сокращаться и снизится до 5—7% в течение следующих нескольких лет. При этом динамика станет неравномерной и будет зависеть от численности населения города.

«Чем меньше город, тем выше процент отставания запроса женщин от мужчин. Так, например, сейчас в городах с численностью населения 500 тыс. человек женщины по-прежнему хотят получать на 20—30% меньше, чем мужчины на аналогичных должностях. В то же время в городах-миллионниках разрыв составляет 5—10%», — добавил Ветерков.

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По данным аналитического центра «Авито Работа», на сегодняшний день россиянки в среднем по стране претендуют на уровень оплаты вблизи 25 тыс. рублей в месяц за полный рабочий день, а мужчины — 30 тыс. рублей. Речь идёт о так называемой медианной зарплате — статистической величине, показывающей, что половина населения запрашивает меньше указанного значения, а половина — больше.

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Самый большой разрыв в ожидаемых зарплатах зафиксирован в группе профессий «Домашний персонал». В этих сферах женщины хотят получать в среднем на 60% меньше, чем мужчины. Похожую ситуацию можно наблюдать в резюме по направлениям «Маркетинг, реклама, PR» (57%), «Управление персоналом» и «Образование, наука» (33%).

«Во многом такое положение дел обусловлено разницей специализаций. Так, например, в сфере маркетинга мужчины претендуют на руководящие должности или позиции узкопрофильных специалистов. В то же время женщины предпочитают работу SMM-специалистов или контент-менеджеров, которую можно совмещать с домашними заботами», — пояснил в беседе с RT руководитель по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

При этом есть направления, где уже сейчас женщины претендуют на более высокую оплату труда по сравнению с мужчинами. В частности, речь идёт о сфере рекрутинга, а также группе профессий финансовой аналитики. Об этом в интервью RT рассказала руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова.

По её словам, в настоящее время около 87% позиций в сегменте подбора персонала занимают женщины. В свою очередь, по направлению «Экономическая и финансовая аналитика» на долю россиянок приходится 68—79% позиций.

«Подобный расклад позволяет женщинам чувствовать себя уверенно и предъявлять более высокие зарплатные притязания работодателям. Так, в Москве россиянки в сфере финансовой аналитики просят более высокую зарплату, чем мужчины, — 100 тыс. против 95 тыс. рублей соответственно. Женщины-юристы претендуют на оплату в размере 85 тыс. рублей, в то время как мужчины готовы работать на аналогичной должности за 80 тыс. рублей в месяц», — добавила Голованова.

Смена ориентиров

В определённой степени положительное влияние на соотношение доходов мужчин и женщин оказывают действия правительства. Такое мнение выразил в беседе с RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Уже несколько лет действует поправка, согласно которой работодатели не имеют права набирать сотрудников на должности с указанием половой принадлежности или возраста, так как это считается дискриминацией. Кроме того, сами работники стали обращать внимание на подобные нарушения, что сигнализирует о том, что общество постепенно перестаёт делить профессии на «мужские» и «женские», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, с 1 января 2021 года Минтруд сократил список профессий, где ограничен труд женщин, — с 456 позиций до 100. Со временем инициатива также позволит уменьшить гендерный разрыв в оплате труда. Такую точку зрения в беседе с RT выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Теперь выбор профессионального пути для женщин стал шире, что должно позитивно сказаться на снижении разницы в зарплатах обоих полов. Более того, женщины в последние годы всё более активно принимают участие в политике, несмотря на то, что у нас, в отличие от ряда западных стран, отсутствуют квоты по гендерному признаку. В будущем подобные стереотипы сотрутся, и карьеру россияне будут строить в соответствии со своими умениями, а не исходя из своей половой принадлежности», — заключила Светлана Бессараб.