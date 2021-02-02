Перезагрузка: как российский рынок труда смог адаптироваться к пандемии

Российский рынок труда смог полностью адаптироваться к последствиям пандемии COVID-19. Об этом RT рассказали представители сервисов по подбору персонала. Согласно оценке аналитиков, на сегодняшний день активность российских работодателей уже на 3—4% превышает докризисные значения. По словам экспертов, во многом стабилизации сферы занятости способствовали меры господдержки бизнеса и перевод части сотрудников на удалённый формат работы.

Российский рынок труда смог оперативно приспособиться к последствиям пандемии коронавируса. Об этом говорится в предоставленном RT докладе аналитического центра «Авито Работа». Как отмечают авторы исследования, по итогам 2020 года число вакансий в стране выросло на 37% по всем группам массовых профессий после снижения в первом полугодии.

«В начале первой волны COVID-19 многие компании были вынуждены заморозить найм. Одновременно из-за опасений за своё здоровье снизили активность и соискатели — на 10% по итогам II квартала. Однако так продолжалось недолго, и постепенно рынок стал восстанавливаться», — говорится в исследовании компании.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса SuperJob. Как рассказала RT руководитель исследовательского центра организации Наталья Голованова, в период введения жёстких ограничительных мер весной 2020 года активность бизнеса упала до минимальных значений и в апреле не превышала 42—43% от аналогичных показателей прошлых лет. Впрочем, уже в июне показатели резко выросли — до 74—75%, а работодатели стали оперативно искать новых сотрудников, отметила эксперт.

Также по теме «Ситуация на рынке постепенно стабилизируется»: в Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, уровень безработицы в стране по итогам 2020 года опустился до...

«В конце августа активность на рынке труда на 6—7% превышала аналогичные показатели прошлых лет. Тенденция продолжилась и в этом году: работодатели уже предлагают на 3—4% больше вакансий, чем было в докризисные времена. По нашим прогнозам, после снятия ограничений число вакансий будет на 15—20% больше, чем в предыдущие годы», — добавила Голованова.

По данным специалистов «Авито Работа», в 2020 году заметнее всего увеличилось число вакантных мест в группе «Без опыта, студенты» (на 65%), в государственных и некоммерческих организациях (на 44%), в сфере строительства (на 44%), в сегменте «Производство, сырьё, сельское хозяйство» (на 44%), а также в категории «ЖКХ и эксплуатация» (на 34%). В то же время аналитики SuperJob отмечают резкий рост предложений в сфере доставки и IT-секторе.

«Бурный рост электронной коммерции подстегнул спрос на курьеров. Число вакансий в данной сфере за год выросло в 2,8 раза в среднем по России... Также были и остаются востребованы сотрудники IT-отрасли: программисты, мобильные разработчики, специалисты по информационной безопасности и консультанты по автоматизации бизнес-процессов», — отметила Наталья Голованова.

globallookpress.com

© Konstantin Kokoshkin

Как рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, пандемия коронавируса послужила ключевым фактором роста числа вакансий с удалённой занятостью. Как полагает эксперт, в будущем работа на дому может стать новой востребованной нормой трудоустройства.

«На фоне пандемии бизнес активно переводит рабочие процессы в онлайн и делегирует часть задач фрилансерам. Как показывают исследования, эффективность удалённой работы не то что не падает, а иногда даже превышает производительность в офисе. К тому же многие сотрудники чувствуют себя счастливее на удалёнке, а работодатели могут сократить расходы на аренду и обустройство рабочих мест», — подчеркнула эксперт.

По её мнению, в будущем наиболее востребованными будут сотрудники сферы онлайн-ритейла и развлечений, стриминговых сервисов, финансов, видеоигр, а также работники в сегменте интернет-образования. Помимо этого, высокий спрос сохранится на кадры в сфере доставки товаров и услуг до конечного потребителя. В первую очередь речь идёт о таксистах и курьерах.

«Приоритетной формой работы может стать самозанятость, так как компании явно будут экономить на кадровых расходах, а сотрудничество с самозанятыми обходится бизнесу дешевле, когда речь идёт о краткосрочных контрактах и разовых работах», — добавила Ускова.

Трудовые перспективы

Текущее оживление сферы занятости также отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. Как ранее заявил глава ведомства Антон Котяков, по итогам 2020 года уровень безработицы составил 5,9%. При этом в условиях введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний показатель с марта по август поднимался с 4,6 до 6,4% — максимального уровня с 2012 года.

Во многом снижение уровня безработицы эксперты связывают с принятыми мерами господдержки населения и бизнеса. В частности, речь идёт о льготных кредитах предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, снижении страховых взносов, а также налоговых каникулах для компаний из пострадавших отраслей.

«Принятые меры позволили работодателям по максимуму сохранить свой штат в трудное время, а также способствовали стабилизации рынка труда. Более того, инициативы властей в виде различных льгот помогли бизнесу переориентироваться на новые каналы продаж и оказания услуг. Такое положение дел в результате позитивно влияет на общий уровень занятости в стране», — рассказал RT вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году вероятно снижение уровня безработицы до 5,2%. При этом в последующие два года показатель может вернуться к докризисным значениям — 4,6—4,7%.