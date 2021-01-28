«Ситуация на рынке постепенно стабилизируется»: в Минтруде заявили о снижении уровня безработицы в России

По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, уровень безработицы в стране по итогам 2020 года опустился до 5,9%. Как отметил министр, ситуация в сфере занятости постепенно стабилизируется. При этом для возвращения к докризисным показателям работой необходимо обеспечить ещё 1 млн россиян, считают в правительстве. Согласно оценке экспертов, ускорить восстановление рынка труда позволят субсидии для предприятий, рост числа самозанятых, а также эффект от массовой вакцинации населения.

В декабре 2020 года уровень безработицы в России опустился до 5,9%. Об этом в четверг, 29 января, завил министр труда и социальной защиты страны Антон Котяков на совещании у президента Владимира Путина с членами правительства.

Как отметил глава Минтруда, с августа по декабрь общая численность безработных россиян опустилась с 4,8 млн до 4,4 млн человек. Таким образом, по словам министра, «ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется».

«В центре занятости мы тоже фиксируем снижение численности официально зарегистрированных безработных. На текущий день состоят на учёте порядка 2,56 млн человек. Опять же напомню, что этот показатель был максимальным в сентябре и он превышал значение в 3,7 млн человек», — добавил Котяков.

По данным Росстата, в 2020 году на фоне введения карантинных мер весной и временной приостановки работы ряда компаний безработица в стране с марта по август выросла с 4,7 до 6,4%. Значение стало самым высоким с 2012 года. Впрочем, уже по итогам сентября показатель опустился до 6,3%, а в ноябре достиг 6,1%.

По словам Антона Котякова, восстановление сферы занятости во многом связано с ослаблением карантинных ограничений, а также адаптацией компаний к изменяющейся эпидемиологической ситуации. Помимо этого, поддержку рынку труда оказали финансовые меры господдержки бизнеса: льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, снижение страховых взносов, а также налоговые каникулы для компаний из пострадавших отраслей.

«Конечно же, на снижение численности безработных влияют уже принятые меры по содействию занятости. В частности, речь идёт об успешном трудоустройстве граждан после переобучения», — отметил министр.

Как подчеркнул Котяков, для возвращения российского рынка труда к докризисным уровням властям страны необходимо обеспечить работой ещё 1 млн граждан. На меры по восстановлению занятости в региональных программах заложен 21 млрд рублей, рассказал глава Минтруда.

В частности, власти предлагают выделять субсидии объёмом в три минимальных размера оплаты труда (МРОТ) работодателям для трудоустройства граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года. По подсчётам Минтруда, мера позволит обеспечить работой свыше 220 тыс. россиян.

Предоставление дополнительных субсидий и другой финансовой помощи бизнесу позволит не только ускорить восстановление сферы занятости, но и простимулировать деловую активность в стране. Такую точку зрения в беседе с RT выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Фактически государство даёт предприятиям деньги на содержание сотрудников. А поскольку часть зарплаты при этом может обеспечивать сам работодатель, инициативы властей могут подстегнуть рост реальных располагаемых доходов населения. В результате увеличится потребительский спрос, а это уже будет стимулировать производство. В итоге предприятия будут платить больше налогов, и одновременно повысится производительность труда», — пояснил Остапкович.

Помимо этого, программы субсидий для бизнеса позволяют сокращать уровень теневой занятости в России и также способствуют общему снижению безработицы. Об этом RT рассказала генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

«Тех, кто ещё вчера получал зарплату в конверте, сегодня компании трудоустраивают официально, чтобы претендовать на больший объём субсидий», — объяснила эксперт.

При этом, как подчеркнула Ускова, полученные субсидии компании должны направлять не только на выплаты зарплат сотрудникам, но и на модернизацию и повышение эффективности производств, а также на поиски новых рынков сбыта для своей продукции. Такая политика позволит создавать дополнительные рабочие места, уверена специалист.

Трудовые стимулы

По мнению экспертов, позитивное влияние на российский рынок труда также может оказать рост числа самозанятых в России. По последним данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в декабре 2020 года таким статусом обладали уже порядка 1,5 млн россиян. При этом ежедневно в качестве самозанятых в стране регистрируется более 5 тыс. человек.

«Статус самозанятого подходит не только для тех, кто хочет начать своё дело без лишних административных барьеров и сборов, но и для тех, кто ищет работу по найму. Бизнесу такие сотрудники обходятся существенно дешевле за счёт отсутствия обязательных страховых взносов и низкой налоговой ставки, поэтому в непростой для предприятий период спрос на самозанятых сотрудников продолжает расти», — объяснила Анастасия Ускова.

© РИА Новости / Владимир Вяткин

Как полагает Георгий Остапкович, в пользу снижения безработицы в России может сыграть массовая вакцинация населения от COVID-19. Так, ослабление пандемии коронавируса позволит уменьшить неопределённость на рынке труда, в результате чего темпы найма новых сотрудников ускорятся.

«У нас часть населения находится в когнитивном диссонансе из-за пандемии. Люди переживают стресс, опасаются за себя и свои семьи. В этих условиях росла общая неопределённость. Теперь у нас началась общая вакцинация, и, естественно, люди освобождаются от оков этого стресса, у них повышается производительность. Ещё больше она повысится, если в этом году мы добьёмся 60% или 70% вакцинации. Это создаст комфортные условия, снизит неопределённость, как результат — упадёт уровень безработицы», — объяснил эксперт.

По его прогнозу, уже к концу 2021 года безработица в России может опуститься до 5%. При этом полный выход сферы занятости на докризисные показатели произойдёт в первой половине 2022 года, полагает Остапкович.