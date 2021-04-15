Дачная изоляция: почему в России растёт спрос на загородную недвижимость
- РИА Новости
- © Наталья Селиверстова
С января по март 2021 года спрос на покупку загородной недвижимости в России вырос на 10% по сравнению с аналогичным уровнем 2020-го. Об этом RT рассказали специалисты Российской гильдии риелторов.
«Наблюдаемый рост продаж связан в первую очередь с желанием россиян вложиться в недвижимость. На загородном рынке сформировался ажиотаж. Мы можем отметить рост цен на земельные участки в коттеджных посёлках и заметное подорожание стройматериалов», — отметил вице-президент организации Валерий Виноградов.
По его мнению, весной интерес россиян к загородным домам продолжит оставаться высоким в том числе за счёт сезонного фактора. Как пояснил специалист, в это время традиционно больше людей рассматривают для себя покупку жилья в пригороде для летнего отдыха.
Отметим, что россияне стали активно интересоваться загородными домами ещё в 2020 году. Согласно оценке «Авито Недвижимость», с января по декабрь спрос на покупку такого жилья оказался на 49% выше показателей 2019-го. В свою очередь, число сделок по аренде пригородных объектов выросло на 4%.
Одной из главных причин наблюдаемой динамики стала пандемия коронавируса. Таким мнением в разговоре с RT поделился руководитель направления первичной и загородной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев.
«Пандемия, продолжительный локдаун и последовавшие за ними изменения в повседневной жизни привели к подъёму на рынке загородной недвижимости. Так, распространение дистанционных форматов работы, учёбы, досуговых мероприятий и необходимость вместе с этим обеспечить комфортную обстановку для каждого члена семьи заставили многих пересмотреть свои жилищные условия в пользу объектов за чертой города», — пояснил Алексеев.
Помимо этого, спрос на жильё за пределами города подстегнули рекордно низкие ипотечные ставки, считает главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман. Напомним, в 2020 году Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25% годовых — самого низкого уровня за весь постсоветский период. На этом фоне в январе 2021-го средний процент по ипотеке опускался до 7,23% годовых — минимального значения за 15 лет.
«В начале 2021 года ставки по ипотеке были на минимуме в результате действий ЦБ, что также подстегнуло спрос. Кроме того, сейчас по-прежнему продолжают действовать ограничения в отношении выездного туризма. Это в определённой степени тоже подталкивает россиян к приобретению жилья за городом», — отметил Гойхман в беседе с RT.
Эффект льгот
По словам Дмитрия Алексеева, высокий интерес россиян к покупке загородной недвижимости отчасти связан с усилением мер государственной поддержки. В частности, речь идёт об одобренном в декабре 2020 года продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026-го. Напомним, что программа действует уже более 14 лет и позволяет зарегистрировать права на индивидуальные жилые дома в упрощённом порядке.
«Кроме того, поддержка молодых семей в виде расширенных возможностей использования средств материнского капитала также создавала благоприятные условия для стремительного развития загородного сегмента. Помимо этого, определённую роль сыграл и запуск сельской ипотеки», — подчеркнул Алексеев.
Программа заработала в 2020 году и предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для россиян, желающих купить готовое или построить новое жильё в сельской местности. По данным Минсельхоза, в рамках инициативы льготные займы уже получили 61 тыс. семей, а общая площадь приобретённых жилых объектов составила около 3 млн кв. м.
Кроме того, в декабре 2020 года стартовала пилотная программа льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. По её условиям кредит под 6,1% может получить заёмщик в возрасте до 36 лет, имеющий хотя бы одного ребёнка в возрасте до 19 лет. Как рассказали RT в банке «ДОМ.РФ», в настоящее время россияне подали 3,2 тыс. обращений на участие в программе на сумму 12,5 млрд рублей.
«Больше всего заявок на оформление кредитов получено из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Татарстана. Средняя сумма ипотеки на ИЖС в банке составляет около 3,9 млн рублей, средняя стоимость строительства индивидуального жилого дома — около 4,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе компании.
- РИА Новости
- © Владимир Вяткин
Дополнительным драйвером роста интереса граждан к загородной недвижимости может стать наметившийся тренд на деурбанизацию, считает Дмитрий Алексеев. По его словам, на фоне пандемии и карантинных ограничений образ жизни россиян изменился, что позитивно сказывается на росте спроса на жильё вне города.
«Стоит отметить, что пока рано говорить о полностью сформированном загородном рынке. Кроме того, объекты за пределами города всё ещё обладают рядом существенных недостатков, которые могут сдерживать потенциальных покупателей от совершения сделок. Например, загородное жильё зачастую уступает городской в степени развития социальной и транспортной инфраструктуры», — отметил эксперт.
На этом фоне аналитики не ждут существенного подорожания загородной недвижимости в перспективе до конца 2021 года. По мнению Марка Гойхмана, стоимость загородных домов останется вблизи инфляции, цены подрастут не более чем на 5—6%.