Цифровой кредит: в 2020 году рекордное число россиян оформили ипотеку онлайн

В 2020 году около 290 тыс. российских семей оформили ипотеку онлайн. Показатель стал рекордным за всё время наблюдений. Об этом RT рассказали специалисты аналитического центра «ДОМ.РФ». Такое положение дел эксперты объясняют мерами правительства по цифровизации рынка, а также последствиями пандемии коронавируса. Как полагают аналитики, в ближайшее время число выданных в электронном виде жилищных займов продолжит увеличиваться за счёт действия льготных программ кредитования и продвижения таких сервисов банками.

В 2020 году каждый шестой ипотечный заёмщик в России оформил кредит онлайн. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического центра «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Как подсчитали специалисты, всего с января по декабрь в электронном виде ипотеку оформили около 290 тыс. российских семей. Показатель стал максимальным за всё время наблюдений.

«Во многом это результат масштабной, системной работы по цифровизации рынка, которая ведётся по поручению президента в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Уже сегодня все этапы оформления кредита законодательно разрешены в удалённом формате, а с развитием единой биометрической системы весь процесс окончательно переместится в онлайн, на экран смартфона», — подчеркнул руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По словам опрошенных RT экспертов, в 2020 году банки ускорили внедрение технологий для электронного оформления жилищных займов. В частности, некоторые финансовые организации начали проводить полностью дистанционные сделки с возможностью подписывать документы при помощи телефона.

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«Такую практику применяют и девелоперы: договор бронирования на квартиру можно оформить онлайн, равно как и посмотреть объект сделки. Это очень удобно для региональных инвесторов, которые за счёт цифровизации рынка могут без рисков вложить средства в недвижимость, не тратя время на дорогу в другой конец страны», — рассказала RT вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Помимо этого, резкий рост выдачи ипотеки в электронном виде специалисты связывают с последствиями пандемии COVID-19. Так, во время режима самоизоляции россияне были вынуждены оставаться дома, и проводить сделки с недвижимостью зачастую приходилось в удалённом формате. Об этом рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Именно за счёт карантинного режима и антиковидных мер в органах самоуправления, МФЦ, банках и других структурах число таких сделок выросло кратно. Даже просмотры недвижимости зачастую проводились онлайн — такие возможности во время самоизоляции создавали и девелоперы, и риелторские агентства», — отметил Сигал в беседе с RT.

Как полагают эксперты, число оформленных онлайн ипотечных кредитов в России продолжит расти даже после отмены всех карантинных ограничений. Во многом этому будут способствовать субсидированные программы жилищного кредитования. В первую очередь речь идёт о льготной ипотеке по ставке 6,5% годовых.

В рамках инициативы российские банки выдали уже порядка 400 тыс. займов на сумму 1,2 трлн рублей. Об этом ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин.

Напомним, программа льготной ипотеки под 6,5% годовых заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

«Тысячи россиян уже воспользовались программой, и у многих есть шанс успеть улучшить жилищные условия. При этом взять льготный заём можно в дистанционном формате, что делает услугу ещё более доступной», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Отметим, что российские власти не планируют полностью сворачивать программу льготной ипотеки после 1 июля 2021 года. Так, 11 марта премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Центробанком до середины апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации инициативы.

РИА Новости

© Нина Зотина

Как рассказал RT аналитик «БКС Мир инвестиций» Егор Дахтлер, предоставление жилищных займов онлайн позволяет банкам снижать операционные расходы. На этом фоне многие финансовые организации будут пытаться популяризировать сервис в ближайшее время, считает эксперт.

По его мнению, такое положение дел приведёт к дополнительному росту числа выданных в электронном виде жилищных кредитов. При этом зачастую такой способ заключения сделки помогает заёмщикам сэкономить на приобретении жилья, уверен специалист.