Ставка на квартиру: в январе россияне оформили рекордный объём ипотечных кредитов

В январе 2021 года российские банки выдали рекордный для этого месяца объём ипотечных кредитов. Всего граждане страны оформили 96 тыс. жилищных займов на сумму 265 млрд рублей. По словам экспертов, высокие показатели связаны с падением рыночных ставок из-за политики Центробанка и запуска программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. При этом, как отмечают специалисты, на фоне удешевления кредитов покупка квартиры постепенно становится выгоднее аренды жилья.

В январе 2020 года российские банки выдали 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд рублей. Количество предоставленных гражданам жилищных займов стало рекордным для этого месяца за всё время наблюдений. Такие данные во вторник, 9 февраля, представили эксперты аналитического центра «ДОМ.РФ» и Frank RG.

«Традиционно в январе из-за долгих праздников объёмы выдачи ипотеки значительно ниже, чем в другие месяцы. Однако январь 2021 года показал результат, значительно превосходящий и выдачу прошлого января, и среднемесячные показатели ипотечного кредитования в 2019 году и ранее», — заявил руководитель аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.

По сравнению с январём 2020 года ипотечное кредитование в России выросло на 23% в количественном и на 40% в денежном выражении. Как отмечают авторы исследования, главной причиной наблюдаемой динамики стало снижение процентов по жилищным займам.

Так, за год средние рыночные ставки по ипотеке в стране опустились на один процентный пункт и в настоящий момент составляют 7,85—8,05% годовых. По таким условиям банки сейчас выдают около 70% всех жилищных займов.

Кроме того, при покупке квартир в новостройках действует целый ряд специальных программ, в том числе льготная ипотека под 6,5% годовых. По оценке аналитиков «ДОМ.РФ», в рамках инициативы российские банки выдали уже более 371 тыс. кредитов почти на 1,1 трлн рублей.

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Программа льготной ипотеки заработала в апреле 2020 года и первоначально была рассчитана почти на шесть месяцев, но позже правительство продлило её действие до 1 июля 2021-го. Получить заём по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны.

«Тысячи россиян уже воспользовались программой, и у многих ещё есть шанс успеть улучшить жилищные условия. Кроме того, программа призвана не только обеспечить доступность жилья, но и заточена на поддержку строительной отрасли. Рост спроса на недвижимость сказывается и на огромном количестве смежных секторов, что позитивно отражается на экономике в целом», — рассказал RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Помимо запуска программы льготной ипотеки, общее снижение рыночных ставок по жилищным займам в России связано с политикой Центробанка. Об этом RT рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

Российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и на основе принимаемых регулятором решений определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, включая ипотечные. В 2020 году Банк России снизил ставку с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период. При этом в 2021 году Центробанк может вновь опустить показатель, считает Дорофеев.

«При изменении ставки регулятор ориентируется на уровень инфляции. Если к лету-осени темпы роста потребительских цен в России замедлятся, Центробанк может рассмотреть возможность снижения ставки до 4% годовых», — предположил эксперт.

Отметим, что снижение ключевой ставки приводит не только к удешевлению кредитов, но и падению доходности банковских вкладов. Так, согласно оценке ЦБ, за последний год максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках опустилась с 5,76 до 4,49% годовых. В этих условиях россияне начали искать альтернативные варианты для инвестиций, включая покупку жилья.

«В России приобретение недвижимости является одним из традиционных способ вложения денег. Спрос со стороны инвесторов (для сдачи жилья в аренду) также обеспечил значительный приток капитала на рынок недвижимости в 2020 году», — отметил Василий Карпунин.

РИА Новости

© Виталий Тимкив

На фоне снижения процентных ставок в России уменьшился и размер ежемесячного платежа по кредиту. Об этом свидетельствуют данные «Авито Недвижимость». В 2020 году средний показатель по стране опустился с 17,13 до 16,88 тыс. рублей. При этом стоимость аренды квартиры по-прежнему остаётся ниже и составляет 13 тыс. рублей.

Между тем, как отмечают опрошенные RT эксперты, брать квартиру в кредит всё равно становится выгоднее, чем снимать жильё. Так, покупка недвижимости в ипотеке позволяет защитить средства от инфляции. Более того, ежемесячный платёж за квартиру не изменится, даже если недвижимость значительно подорожает. Об этом RT рассказали специалисты Сбербанка.

«Арендаторы же полностью зависят от жизненных обстоятельств арендодателей. Когда у владельца жилья меняются обстоятельства, квартирантам приходится в срочном порядке искать новое жильё и съезжать. Люди не могут рассчитывать, что проведут в арендованной квартире длительное время, даже имея на руках договор об аренде помещения. Невозможность долгосрочного планирования — решающий фактор в пользу ипотеки», — добавили в пресс-службе организации.