Процентный стимул: в 2020 году средний срок ипотеки в России достиг почти 16 лет

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2020 году средний срок ипотеки в России вырос с 14 почти до 16 лет. Как отмечают эксперты, в результате снижения процентных ставок на рынке недвижимости россиянам стало удобнее брать жилищные займы на более продолжительное время. Также увеличение срока кредитования аналитики связывают с действием социальных программ и падением доходности банковских вкладов. Помимо этого, специалисты отмечают и рекордный рост среднего размера ипотеки.

В 2020 году средний срок ипотечного кредитования в России заметно вырос и составил 15,9 года по сравнению с 14,1 года в 2019-м. Такие данные RT предоставили аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным организации, наиболее продолжительное время погашения ипотеки отмечено в Тюменской области (17,3 года), Москве (16,9 лет) и Краснодарском крае (16,8 лет). В то же время самое низкое значение зафиксировано в Иркутской (14,4 года), Челябинской (14,5 года), а также Кемеровской (14,8 года) областях.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, россиянам стало удобнее кредитоваться на более продолжительный срок в результате сокращения ипотечных ставок. Так, при более низких процентах сумма ежемесячного платежа становится менее обременительной для бюджета семьи.

«Пониженная ставка ипотеки позволяет разбить кредит на большее количество лет. Так что банки и заёмщики стараются подстроить ситуацию под конкретные материальные возможности семей, берущих ипотеку», — пояснил в разговоре с RT аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ» и Frank RG, за последний год рыночные ставки по ипотеке в России опустились на один процентный пункт и сегодня колеблются вблизи 7,85—8,05% годовых. По таким условиям в настоящий момент банки выдают порядка 70% всех жилищных займов.

По словам специалистов, средняя продолжительность жилищных займов увеличивается и за счёт действия социальных программ. В первую очередь речь идёт об ипотеке по льготной ставке 6,5% годовых.

Также по теме Ставка на квартиру: в январе россияне оформили рекордный объём ипотечных кредитов В январе 2021 года российские банки выдали рекордный для этого месяца объём ипотечных кредитов. Всего граждане страны оформили 96 тыс....

Программа заработала в апреле 2020 года и будет действовать до 1 июля 2021-го. Получить займ по сниженной ставке можно при покупке квартир в новостройках стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях, а также до 6 млн рублей — в других регионах страны. По подсчётам «ДОМ.РФ», в рамках инициативы российские банки выдали уже более 371 тыс. кредитов почти на 1,1 трлн рублей.

«Льготная ипотека стала стимулом для резкого роста объёмов выдачи жилищных займов в стране. Благодаря выгодным условиям программы россияне смогли выбрать удобный для себя срок кредита и установить комфортный уровень платежей», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Более того, увеличение среднего срока кредитования отчасти связано с падением банковских ставок по вкладам. Таким мнением с RT поделился начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По данным Центробанка, за последний год максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках опустилась с 5,49 до 4,47% годовых.

«В этих условиях россияне начали искать альтернативные варианты для инвестиций, включая покупку жилья. На рынок пришло много инвестиционных денег, которые нацелены на сдачу недвижимости в аренду и получение дохода. В таком случае выбор длинного срока обеспечивает минимальные издержки и нагрузку на бюджет инвестора», — объяснил Карпунин.

Кредитный возраст

По данным НБКИ, чаще всего квартиру в ипотеку берут россияне в возрасте 30—39 лет. На долю таких заёмщиков приходится почти половина (46,9%) выдаваемых в стране жилищных кредитов.

Как отметил в разговоре с RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, 30-летние граждане могут с меньшими опасениями взять кредит на более долгий срок. Кроме того, с точки зрения банков, эта категория россиян является наиболее надёжной группой клиентов.

«После 30 лет россияне, как правило, уже достигают некоторых успехов в карьере и устраиваются на стабильную работу. В этом возрасте они уже успевают создать семью и по мере рождения детей всё больше нуждаются в улучшении жилищных условий. Между тем даже при сроке кредита более 20 лет эти заёмщики успеют погасить ссуду до выхода на пенсию, что делает их наиболее привлекательной возрастной группой для банков», — пояснил Тузов.

На фоне растущей востребованности ипотеки в России рекордно вырос и средний размер жилищного кредита. По данным НБКИ, в 2020 году показатель увеличился на 11,4% — до 2,81 млн рублей. Значение стало максимальным за всё время наблюдений.

Такую динамику специалисты во многом объясняют произошедшим удорожанием жилья в стране. Как отметил Павел Сигал, в 2020 году средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась почти на 20%, а на вторичном рынке — на 10—15%. По словам руководителя Центра странового анализа ЕАБР Алексея Кузнецова, в пользу роста цен сыграло снижение числа возведённых объектов на фоне ажиотажного спроса.

«В 2020 году было введено на 1,8% меньше жилых домов, чем годом ранее. В то же время опережающее увеличение спроса обернулось удорожанием квадратных метров. Впрочем, прогнозируемое в 2021 году восстановление экономической активности должно положительно отразиться на строительной отрасли и рынке жилья в целом», — отметил Кузнецов.

По мнению Василия Карпунина, ограничить дальнейший рост цен на квартиры должно завершение программы льготной ипотеки. Как пояснил эксперт, сейчас дешёвые займы побуждают россиян активнее покупать недвижимость, а застройщиков — возводить больше жилья. Прекращение выдачи субсидируемых займов в июле приведёт к ослаблению спроса на рынке, в то время как предложение всё ещё будет оставаться высоким.

«В результате цены, скорее всего, не только перестанут расти, но и начнут постепенно снижаться уже во второй половине 2021 года. Девелоперы будут проводить акции, чтобы быстрее реализовать построенные дома и вернуть затраченные средства», — заключил Карпунин.