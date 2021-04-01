Смена приоритетов: доля доллара в мировых резервах упала до минимума за 26 лет

По данным Международного валютного фонда, в 2020 году доля доллара в мировых резервах впервые с 1995 года опустилась ниже 60%. В то же время многие страны стали чаще хранить свои денежные запасы в евро, японских иенах и китайских юанях. По мнению аналитиков, наблюдаемая динамика во многом связана с действиями монетарных властей США. Так, для поддержки экономики в период пандемии Федрезерв стал активнее печатать новые деньги и вливать средства в финансовую систему страны. Действия регулятора привели к ослаблению доллара на международном рынке. Помимо этого, ряд государств, включая Россию, постепенно отказываются от использования американской валюты для снижения санкционных рисков. Как в этих условиях может измениться положение доллара в ближайшие годы — в материале RT.

В 2020 году доля доллара в мировых резервах уменьшилась с 60,7 до 59%. Этот показатель стал самым низким с 1995 года, о чём свидетельствуют данные Международного валютного фонда (МВФ).

Как следует из материалов организации, государства всё чаще предпочитают хранить деньги в валютах еврозоны, Японии и Китая. Так, с января по декабрь доля евро в глобальных запасах увеличилась с 20,6 до 21,2% — максимального уровня с 2014 года. Одновременно доля японской иены впервые за 20 лет превысила 6%, а доля китайского юаня достигла самого высокого уровня за всё время наблюдений (с 2016 года) — 2,3%.

По мнению аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, одной из причин наблюдаемой динамики стало резкое ослабление доллара на международном рынке в 2020 году. Так, с января по декабрь соответствующий индекс DXY опустился на 3,7% — до 89,94 пункта. С начала 2021 года показатель восстановился до отметки 93 пункта, но при этом всё ещё остаётся заметно ниже уровней 2019-го.

«Мы видели, что в прошлом году доллар серьёзно подешевел по отношению к евро, иене и юаню. Это привело к росту долларовой стоимости резервов, номинированных в данных валютах. Соответственно, их доля увеличилась, а доля американского доллара, напротив, упала», — пояснил Емельянов.

Также по теме Ложный лидер: почему ослабление доллара может угрожать его статусу резервной валюты Курс доллара на мировом рынке обновил двухлетний минимум. Эксперты связывают это с негативным влиянием коронавируса на экономику США и...

Помимо этого, сокращение доли доллара в глобальных резервах опрошенные RT специалисты связывают с действиями ФРС США. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса и падения американской экономики Федрезерв начал в неограниченном количестве печатать валюту и накачивать финансовую систему страны деньгами за счёт покупки гособлигаций.

По словам экспертов, увеличение денежной массы в экономике должно помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время именно политика ФРС спровоцировала ослабление доллара на мировом рынке и одновременно усилила опасения инвесторов относительно дальнейших перспектив нацвалюты Штатов. Об этом в интервью RT рассказал шеф-аналитик ГК «ТелеТрейд» Пётр Пушкарёв.

«Такие объёмы ничем не обеспеченной денежной массы подтачивают основы базирующейся на долларе финансовой системы. Нельзя, обладая монополией на печатный станок, постоянно и практически бесконтрольно штамповать решения о новых и новых витках денежной эмиссии, не обесценивая при этом сам доллар», — подчеркнул Пушкарёв.

В целом, как отметил специалист, снижение доли американской валюты в мировых резервах связано с общемировым трендом на дедолларизацию. По данным МВФ, ещё в 2015 нацвалюта Штатов занимала порядка 66% в международных запасах. При этом в течение следующих 10—15 лет значение может опуститься ниже отметки 50%, предположил Пушкарёв.

«Сам процесс неостановим, и главных факторов снижения интереса к доллару два: это работающий на полную мощность «долларовый принтер» ФРС, а также часто применяемые экстерриториальные санкции в сочетании с непредсказуемостью политической линии Штатов. Потенциально это создаёт угрозу хранению долларовых резервов для многих стран, не входящих в число друзей и союзников США», — добавил аналитик.

На одной волне

Примечательно, что Россия также следует общемировой тенденции и планомерно отказывается от доллара при формировании золотовалютных резервов. По последним данным Центробанка, с января 2018 года по июнь 2020-го доля доллара в международных запасах ЦБ уменьшилась более чем вдвое — с 45,8 до 22,2%. Одновременно доля евро увеличилась почти на треть — с 21,7 до 29,5%, а юаня — в четыре раза, с 2,8 до 12,2%.

Более того, в феврале 2021 года Министерство финансов России перевело 15% средств Фонда национального благосостояния в юани и ещё 5% — в японскую иену. Вместе с тем доли долларов и евро снизились с 45 до 35%.

«Ключевая причина — это геополитические риски. Санкционная риторика со стороны США постоянно присутствует в международной повестке, поэтому мы предпринимаем шаги по защите своей экономики», — отметил в интервью RT председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Похожую точку зрения ранее озвучил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В марте в интервью китайским СМИ он заявил о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем. При этом глава МИД напомнил, что США объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития России и Китая.

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», — подчеркнул Лавров.

Reuters

© Yuriko Nakao/File

По словам Анатолия Аксакова, в рамках дедолларизации Россия активно наращивает использование национальных валют в торговле со своими партнёрами. Так, например, среди государств Евразийского экономического союза доля расчётов в нацвалютах составляет порядка 75%.

«Сейчас доля США в мировой экономике постепенно снижается. Мы видим, как увеличивается влияние тех же быстрорастущих Индии и Китая. Ну и мы, конечно, тоже стараемся наращивать свои позиции в этом смысле. Поэтому активное развитие экономик разных стран приводит и к закономерному сокращению роли доллара», — добавил Аксаков.