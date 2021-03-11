Валютный размен: Володин заявил о постепенном снижении зависимости России от доллара

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия планомерно снижает зависимость от доллара и активно переходит на расчёты в нацвалютах в торговле с другими странами. Такая стратегия позволяет экономить на финансовых операциях и уменьшает риски возможных ограничений со стороны США, уверены эксперты. Более того, за последнее время Москва заметно сократила использование американской валюты при формировании Фонда национального благосостояния и золотовалютных запасов. Как отмечают аналитики, таким образом власти пытаются обезопасить финансовую систему страны и действуют в рамках общемирового тренда. Так, на сегодняшний день доля доллара в международных резервах достигла минимального уровня с 1995 года.

Россия постепенно снижает зависимость от доллара и переходит на расчёты в национальных валютах со своими торговыми партнёрами. Об этом в четверг, 11 марта, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В частности, по его словам, использование нацвалют активно растёт в двусторонних связях со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«В рамках ЕАЭС у нас расчёты в национальных валютах выросли до 74%. Планомерно наращиваем торговлю в национальных валютах с Китаем, Турцией», — цитирует РИА Новости Володина.

По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), ещё в 2013 году доля расчётов в нацвалютах внутри ЕАЭС составляла 63%. Рост показателя опрошенные RT эксперты объясняют желанием России и других стран союза минимизировать связанные с долларом риски.

«Когда цены на ключевые статьи экспорта устанавливаются в долларах, возникает зависимость получаемой выручки от курса американской валюты, на который США могут косвенно влиять, исходя из своих политических интересов. На этом фоне мы видим, что у нас, например, с государствами Европы торговые сделки в значительной степени проходят в евро, со странами СНГ — в рублях, а с Китаем — частично в юанях», — объяснил RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

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Отметим, что за последние семь лет доля расчётов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла почти в десять раз. Так, если ещё в 2013—2014 годах показатель составлял 2—3%, то в 2020-м значение достигло 24—25%. Об этом ранее заявлял российский посол в КНР Андрей Денисов.

Планомерное увеличение объёма сделок в рублях и юанях позволяет бизнесу существенно экономить на финансовых операциях. Такую точку зрения в беседе с RT выразил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

«Расчёты в этом случае происходят напрямую, поэтому предприниматели могут снизить издержки при перерасчётах и конвертации. Если учесть, что в последние несколько лет объём товарооборота между Россией и КНР превышает $100 млрд в год, то экономия бизнеса получается внушительной. В этих условиях доля расчётов в нацвалютах между Пекином и Москвой в ближайшие годы может увеличиться почти вдвое», — предположил специалист.

Похожую динамику можно наблюдать и в торговле России с другими странами. Так, например, с 2018 по 2020 год доля рубля в обслуживании российского экспорта в Индию выросла с 38 до 68%. Об этом RT рассказал главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров. Более того, по его словам, в торговых отношениях с Турцией на долю рубля приходится 34% всех сделок по импорту.

Защита резервов

По словам Вячеслава Володина, Россия постепенно отказывается от доллара и при накоплении собственных резервов. Так, в конце февраля 2021 года Минфин перевёл 15% средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в юани и ещё 5% — в японскую иену. В то же время доли долларов и евро снизились с 45 до 35%. При этом 10% денег ФНБ по-прежнему хранится в фунтах стерлингов.

«Средства фонда работают примерно так же, как и другие инвестиции. Они позволяют увеличить накопленные резервы за счёт игры на курсовых разницах при покупке или продаже валюты. Учитывая, что на международной арене есть тенденции к ослаблению доллара к евро и другим валютам, снижение доли американских денег в ФНБ — логически правильное решение», — пояснил RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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Как отмечают эксперты, аналогичной стратегии придерживается и Центробанк при формировании золотовалютных резервов (ЗВР) России. По последним данным ЦБ, с января 2018 года по июнь 2020-го доля доллара в международных запасах регулятора сократилась более чем в два раза —с 45,8 до 22,2%. В то же время доля евро увеличилась почти на треть — с 21,7 до 29,5%, а юаня — более чем в четыре раза, с 2,8 до 12,2%.

«Своими действиями власти пытаются обеспечить стабильность финансовой системы России. Так, снижение доли доллара в резервах поможет снизить нагрузку на экономику страны в случае введения каких-либо новых ограничений со стороны США. При этом стоит отметить, что в целом политика Москвы по дедолларизации соответствует международному тренду», — отметил в разговоре с RT аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов.

Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), за последние пять лет доля доллара в мировых резервах опустилась с 65,54 до 60,46%. Достигнутый показатель стал самым низким с 1995 года. Одновременно доля евро выросла с 19,79 до 20,53%, а юаня — с 0 до 2,13%.

«Мы видим, что тот же Китай постепенно выстраивает своё валютное пространство, которое он может полноценно контролировать. Сейчас доля юаня в мировых расчётах занимает не более 3%, в то время как вклад страны в глобальный ВВП составляет 17%. Очевидно, что Пекин не пускают на мировой финансовый рынок, поэтому он пытается расширить своё влияние альтернативными путями, включая внедрение юаня в расчёты с партнёрами», — отметил Алексей Маслов.

Кроме того, зависимость от доллара постепенно снижают и страны Европы. Как рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов, в последние годы государства еврозоны всё чаще предпочитают номинировать контракты в своей валюте вместо американской.

«Инициатива по усилению роли евро впервые была включена в повестку ЕС ещё пару лет назад. Дело в том, что порядка 80% сырьевого импорта Европа оплачивает в американской валюте. Такая зависимость в определённой степени создаёт риски для энергетической безопасности союза», — подчеркнул эксперт.