Уход от доллара: Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в национальных валютах

Россия и Турция подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. В документе говорится об использовании лиры и рубля при сделках между двумя странами, а также о подключении турецких банков к Системе передачи финансовых сообщений — российскому аналогу SWIFT. По мнению экспертов, таким образом Москва и Анкара намерены снизить зависимость от доллара и обезопасить себя от влияния третьих сторон.

Москва и Анкара подписали соглашение о расчётах и платежах в национальных валютах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов России.

Отмечается, что документ направлен на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также обеспечение бесперебойности расчётов между хозяйствующими субъектами России и Турции.

С российской стороны соглашение подписал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, с турецкой — министр казначейства и финансов Берат Албайрак.

«Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчётах между двумя странами, создание соответствующей инфраструктуры финансового рынка и повышение привлекательности национальных валют для хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении министерства финансов, опубликованном на официальном сайте.

Кроме того, соглашение предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры приёма карт «Мир» в Турции и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российского аналога SWIFT.

«Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего расширения и развития взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией», — отмечается в информационном сообщении Минфина.

Как отмечают эксперты, решение российских и турецкий финансовых властей соответствует давно объявленному курсу на дедолларизацию экономики, в том числе через переход на расчёты в национальных валютах.

«Я думаю, основная цель данного соглашения заключается в снижении зависимости от американского доллара и в принципе от американской финансовой системы в торговых и инвестиционных отношениях двух стран. И Россия, и Турция сегодня подвержены американским ограничениям, поэтому использование доллара США в трансграничных транзакциях одинаково рискованно для обеих стран», — пояснил RT начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Аналитик подчеркнул, что в русле дедолларизации Россия также ведёт переговоры с Индией, Китаем, и даже в отношениях с ЕС страна старается всё больше переходить на расчёты в евро.

«Такая мера не увеличит оборот торговли между странами, но она обезопасит её от влияния третьих сторон, поскольку США уже не смогут заблокировать транзакции при расчётах в нацвалютах», — заключил Авакян.

В разговоре с RT главный стратег «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александровтакже отметил влияние перехода на расчёты в нацвалютах на торговлю. «В рамках перехода на расчёт в нацвалютах Турция гарантировала послабления для предпринимателей из России, что является поводом для расширения товарооборота и увеличения объёмов поставок в Турцию, что благотворно скажется на экономике России», — считает эксперт.

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Российские власти заявили об активном переходе на расчёты в нацвалютах с торговыми партнёрами в 2018 году. В частности, о включении этого вопроса в финансовую повестку заявил Антон Силуанов. Глава Минфина рассказал о подготовке документа с предложениями по налоговым льготам для компаний, проводящих операции в российской валюте. При этом министр финансов добавил, что дедолларизация никак не затронет валютные счета россиян.

Кроме этого, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что государство прорабатывает совместные действия по постепенному отказу от доллара США со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Любопытно, что министр год назад как раз касался темы российско-турецкой торговли и не исключил, что конкретным примером такого валютного перехода могут стать поставки комплектующих для нужд российского автопрома из Турции.

Также по теме Красный свет доллару: как Россия собирается переходить на расчёты в нацвалюте со своими партнёрами Россия ведёт активную работу по переходу на расчёты в национальных валютах со своими торговыми партнёрами. Об этом заявил глава...

В свою очередь, глава Минэнерго Александр Новак в июле 2019 года рассказал, что около трети расчётов в российско-турецкой взаимной торговле проводится в национальных валютах.

Россия также намерена активно практиковать расчёты в нацвалютах с Китаем. Так, президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что уже заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

Любопытно, что ранее в разговоре с RT директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачёв напомнил, что обсуждение темы диверсификации стартовало ещё в начале 2000-х годов, когда стало ясно, что нерационально осуществлять подавляющую часть расчётов в валюте одной страны.

Тогда же началась постепенная диверсификация резервов Центробанка, и по итогам 2018 года ЦБ вдвое сократил долю доллара США в своих международных резервах — с 45,8% до 22,7%. Одновременно доля евро в золотовалютных запасах страны увеличилась почти в полтора раза — с 21,7% до 31,7%, а китайского юаня — в пять раз, с 2,8% до 14,2%.