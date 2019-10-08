Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах
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- РИА Новости
Как отмечается, инициатива направлена на расширение и укрепление межбанковского взаимодействия, а также на обеспечение бесперебойности расчётов между хозяйствующими субъектами двух стран.
Мероприятие состоялось 4 октября, соглашение было подписано главами министерств Антоном Силуановым и Бератом Албайраком.
В пресс-службе проинформировали, что сделка также предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры приёма карт «Мир» на территории Турции и подключение банков и компаний к российскому аналогу SWIFT.
Ранее президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «как можно быстрее отреагировать» на проект межправительственного соглашения о расчётах в нацвалютах.
В июле министр энергетики России Александр Новак заявил, что около трети расчётов во взаимной торговле между государствами осуществляются в национальных валютах.