Путин призвал Эрдогана рассмотреть проект соглашения по нацвалютам

Президент России Владимир Путин попросил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «как можно быстрее отреагировать» на проект межправительственного соглашения о расчётах в нацвалютах, который российская сторона передала 3 сентября.

Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, Путин заявил в ходе встречи с Эрдоганом.

«3 сентября мы передали нашим турецким друзьям проект межправсоглашения о расчётах в национальных валютах. Просили бы как можно быстрее на него отреагировать, тем более что это результат совместной работы», — сказал он.

Путин также сообщил, что Россия и Турция добились значительных результатов в товарообороте в 2018 году, этот показатель составил более $25 млрд. При этом, по его словам, «корректировка, к сожалению, есть в этом году».

Также российский и турецкий лидеры обсудили сирийский кризис, в том числе ситуацию в Идлибе.