Путин рассказал подробности переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в рамках встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудили сирийский кризис, в том числе ситуацию в Идлибе.

«Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — заявил он.

Он добавил, что были затронуты острые моменты по Сирии, в том числе идлибская зона деэскалации и ситуация в Заевфратье.

По словам Путина, работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена. Он отметил, что следует добиться согласования процедуры работы комитета. Также необходимо, чтобы члены конституционного комитета САР действовали достаточно самостоятельно и не подвергались давлению извне, отметил он.

Ранее Путин и Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.