Ответ на новые вызовы: что происходило с российской экономикой в 2018 году

В уходящем году российская экономика столкнулась с новыми вызовами, прежде всего — с беспрецедентно жёстким санкционным давлением на крупный бизнес. Но внешний прессинг не стал помехой для развития — ВВП демонстрирует рост, хотя пока и ниже желаемого уровня. Однако именно в 2018 году впервые за семь лет доходы бюджета превысили расходы, а власти взяли активный практический курс на дедолларизацию и «сбрасывание» американского госдолга. О самых важных и громких событиях экономической политики России — в материале RT.

«Верим, что всё будет нормально»

Завершающим событием 2018 года в экономической политике России стала традиционная встреча президента России Владимира Путина с топ-менеджерами крупнейших банков, государственных и частных компаний. На этой неделе за новостями из Кремля внимательно следили не только эксперты, экономисты и представители СМИ, но и многочисленные наблюдатели. Глава государства решил поговорить с бизнесменами буквально сразу после громкой международной дискуссии о судьбе российской делегации в Давосе, «капитуляции» Олега Дерипаски ради снятия санкций с РУСАЛа и En+ и сообщений о вероятности новой волны антироссийских ограничений в 2019 году.

Напомним, что 19 декабря департамент Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) сообщил, что в течение 30 дней снимет санкции с компаний Олега Дерипаски: РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго». Бизнесмену пришлось пойти на серьёзные уступки. Согласно документу OFAC, доля предпринимателя в En+ снизится примерно с 70% до 44,95% без возможности увеличения в будущем. Сам Дерипаска сможет голосовать не более чем за 35% бумаг En+.

Соглашение также вносит кардинальные изменения в совет директоров компаний, половину из которых теперь должны составить граждане США или Великобритании. При этом персональные санкции в отношении Олега Дерипаски остались в силе.

Российский топ-менеджер попал в санкционный список Министерства финансов США в начале апреля. Ограничения Минфина означали заморозку активов Дерипаски в Соединённых Штатах и запрет американским компаниям сотрудничать с предприятиями бизнесмена. Введение санкций спровоцировало мощный обвал акций РУСАЛа и En+. Кроме того, Британское управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) приостановило торги ценными бумагами En+ на Лондонской бирже для американских инвесторов.

В ноябре газета The Financial Times сообщила, что Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказано в участии во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдёт 22—25 января 2019 года. Причиной такого решения источники издания назвали обеспокоенность международных организаций по поводу действующих против бизнесменов санкций. В ответ на это премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российская делегация может и вовсе отказаться от поездки на ВЭФ. Тем не менее уже 16 декабря организаторы форума официально подтвердили участие в нём представителей РФ.

Незадолго до начала встречи Путина с топ-менеджерами известные бизнесмены в кулуарах Кремля с рассказали RT о своих намерениях поехать в Давос вопреки прессингу западных партнёров.

Давид Якобашвили — о поездке на Давосский форум

«Прогнозы на 2019 год не особенно хорошие, но мы верим, что всё будет нормально. В Давос еду обязательно. Я думаю, что Россия должна участвовать во всех форумах. Это вопрос коммуникации, общения, нужно показать себя «лицом к лицу». Ведь через СМИ или какие-то заявления очень тяжело себя показывать. Донести своё мнение — это самое главное. Я против изоляции и недопонимания», — сообщил RT известный бизнесмен и меценат Давид Якобашвили, основатель компании «Вимм-Билль-Данн» и президент ООО «Орион-Наследие».

Такого же мнения придерживается и владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев.

«Настроение объективно хорошее, потому что год прошёл, мы развивались, мы строились, мы добывали всё больше и больше, поэтому надеюсь, что следующий год будет ещё более позитивным, чем этот. Санкции всегда были, и в советское время были, их не было только короткое время. Что касается поездки в Давос, то я пока не знаю, но думаю, что да. Я считаю, что, какие бы козни нам ни строили, надо идти и договариваться. Сложно, не сложно — это для слабых людей. Всё сложно в нашей жизни. Надо идти, надо переступать, надо общаться, надо договариваться и искать точки соприкосновения», — рассказал Гуцериев в беседе с RT.

Михаил Гуцериев — об ожиданиях бизнеса в новом году и поездке на Давосский форум

Добровольные отчисления

Владимир Путин рассказал деловым кругам о нежелании России «впадать в изоляционизм» и напомнил о работе по договорённостям государства с бизнесом в первом квартале 2019 года.

В начале августа помощник президента Андрей Белоусов предложил проработать вопрос об изъятии сверхдоходов у 14 российских металлургических, нефтехимических и химических компаний в размере более 500 млрд рублей, чтобы направить их на реализацию майского указа президента. В так называемый список Белоусова вошли НЛМК, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «Металлоинвест», Evraz, «Норникель», «Алроса», «Полюс», «Сибур», «Уралкалий», «Фосагро» и другие.

Аргументом для увеличения нагрузки на отрасли стала ставка налогообложения, которая в несырьевых секторах ниже, чем в топливно-энергетическом комплексе, но при этом рентабельность выше. Однако в бизнес-сообществе предложение чиновников расценили как негативный сигнал для всех участников экономической деятельности.

После обсуждения вопроса на встрече Андрея Белоусова с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) бизнес согласился добровольно участвовать в важных для страны проектах. Как заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, правительство и РСПП отобрали 174 проекта на 10 трлн рублей, при этом предприниматели пока готовы вложить 3 трлн.

«Данный механизм должен учитывать всю цепочку образования добавленной стоимости и быть гибким в зависимости от цен на сырьё. Кроме того, решения подобного рода нельзя вводить в одночасье, не предоставив два-три года на адаптацию как компаниям, так и инвесторам», — отметил в разговоре с RT аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Безуглов.

В стороне от доллара

Уходящий год запомнился оживлением дискуссии о дедолларизации экономики. Российские власти включили эту тему в активную финансовую повестку — в начале октября Антон Силуанов сообщил, что уже подготовлен документ с предложениями по налоговым льготам для компаний, проводящих операции в российской валюте. Министр финансов также сообщил, что дедолларизация никак не затронет валютные счета россиян. Глава Минпромторга Денис Мантуров добавил, что Россия ведёт активную работу по переходу на расчёты в нацвалюте со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки.

Директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачёв в беседе с RT вспоминает, что политика по диверсификации активов началась задолго до санкций США. Обсуждение этой темы стартовало ещё в начале 2000-х годов, когда стало ясно, что нерационально осуществлять подавляющую часть расчётов в валюте одной страны. Тогда же началась постепенная диверсификация резервов Центробанка.

«Дедолларизация нужна, потому что слишком сильная зависимость от доллара негативно сказывается на экономике страны. В частности, снижается возможность Центробанка влиять на экономику за счёт процентных ставок. Большое количество долларов на руках у населения приводит к повышенным колебаниям валютного курса. Также экономика страны становится зависимой от внешних санкций. Поэтому по возможности нужно уходить от доллара и переходить на расчёты в нацвалюте: с Европой — в евро, с Китаем — в юанях», — пояснил RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

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Любопытно, что на практике частный бизнес уже получает профиты от политики дедолларизации. К примеру, в разговоре с RT управляющий партнёр клуба «Бизнес Авиация» Андрей Калинин рассказал, что в последнее время банки стали активно предлагать более выгодные условия по финансовому лизингу самолётов в евро.

«Также общей тенденцией является всё больший отказ клиентов от долларов для ежедневных операций из-за очень сложной и долгой процедуры compliance (соответствие установленным требованиям. — RT) в банках. С американскими банками-корреспондентами у клиентов постоянно возникают сложности, и это становится для них очевидным риском. В дополнение к этому некоторые российские клиенты переходят в евро, опасаясь американских санкций», — заключил Калинин.

«Устойчивость к внешним шокам»

В целом, среди основных макроэкономических и финансовых достижений уходящего года эксперты выделяют рост фондового рынка, профицит федерального бюджета и стабильность некоторых других важных показателей.

Российская экономика в 2018 году ускорила рост по сравнению с прошлогодним значением. Как сообщил Владимир Путин на большой пресс-конференции 20 декабря, с января по октябрь ВВП страны вырос на 1,7%, по итогам года ожидается 1,8%.

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В 2018 году — впервые за семь лет — доходы федерального бюджета страны превысят расходы. Власти зафиксировали профицит уже по итогам первого квартала на уровне 1,8% ВВП. За первое полугодие этот показатель составил 2% ВВП, за три квартала — 3,5% ВВП. Согласно последней оценке Минфина, с января по ноябрь доходы превысили расходы на 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП.

В этом году Россия «сбросила» значительный объём американского госдолга. По данным Министерства финансов США, в октябре 2018 года официальная Москва владела ценными бумагами казначейства Соединённых Штатов на $14,6 млрд. Для сравнения: годом ранее эта сумма составляла $102,2 млрд.

Отметилась в 2018 году и Московская биржа с рекордным ростом фондового индекса более чем на 10%. Стартовав в январе с отметки 2111 пунктов, в декабре показатель находится в коридоре 2300—2450, а в октябре индекс установил исторический рекорд — 2501 пунктов.

Впрочем, в 2018 году не обошлось и без консервативных действий монетарной власти. 14 сентября Центробанк — впервые с декабря 2014 года — повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых, а через три месяца — до 7,75% годовых. Совет директоров ЦБ в своём официальном сообщении объяснил такое решение попыткой сдержать ускорение инфляции, которое ожидается в 2019 году из-за повышения НДС, а также акцизов на топливо, автомобили и табак.

Кроме того, в разговоре с RT профессор РЭШ Валерий Черноокий назвал важным изменение пенсионного законодательства, которое пока не оказало прямого влияния на российскую экономику, но вызвало широкий общественный резонанс.

Достижения экономики России отметили и зарубежные аналитики. В ноябрьском рейтинге стран с развивающимися рынками от агентства Bloomberg РФ поднялась с седьмого на второе место и обогнала Китай.

Юрий Симачёв считает оценку Bloomberg индикатором достаточной устойчивости макроэкономической политики, поскольку исследование учитывает прогноз роста ВВП, суверенный кредитный рейтинг, валютные резервы, счёт текущих операций и состояние обменного курса.