Казне дали переоценку: с чем связан рост доходов бюджета в 2018 году

Профицит бюджета России превысит 1% ВВП по итогам 2018 года, считают в Счётной палате. Во многом такой прогноз связан с пересмотром общей макроэкономической ситуации в стране, а также ростом цен на нефть. Тем не менее Минфин пока сдержан в своих оценках и прогнозирует долю превышения доходов казны над расходами на уровне 0,5% ВВП. Что может произойти с исполнением российского бюджета в этом году — в материале RT.

По итогам 2018 года профицит (превышение доходов над расходами) российского бюджета составит более 1% ВВП. Об этом в четверг, 7 июня, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

При этом Минфин придерживается менее оптимистичных ожиданий и прогнозирует профицит на уровне 0,5% ВВП по итогам года. Соответствующее значение ведомство предложило прописать в поправках к бюджету на 2018 год, сообщает ТАСС.

Как объясняют опрошенные RT эксперты, разница в прогнозах Счётной палаты и Минфина связана с переоценкой некоторых макроэкономических показателей.

Так, обсуждаемые в Госдуме поправки в бюджет, утверждённые в мае, были рассчитаны на основе не совсем точного прогноза, считает директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов. Речь идёт о цифрах, которые ещё в марте согласовали Минфин и Минэкономразвития.

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Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил о намерении ведомства пересмотреть свою оценку среднегодовой стоимости нефти на 2018 год с $61,40 за баррель до $65—70 за баррель. Кроме того, теперь Минэкономразвития ожидает значение среднего курса нацвалюты на уровне немного выше 60 рублей за доллар США против апрельской оценки в 58,60 рубля. При этом, по словам Орешкина, прогноз по росту ВВП страны был снижен с 2,1% до диапазона 1,6—2,1% ВВП.

«Глава Минэкономразвития отчасти признал факт, что ситуация изменилась и в мартовском прогнозе не учитывались многие факторы, в том числе последствия введения санкций. Прогнозируемый ранее Минфином профицит бюджета в 0,5% ВВП как раз был основан на прежнем прогнозе. Сейчас все понимают, что при нынешних тенденциях профицит будет не менее 1,5% ВВП», — пояснил RT Кирилл Тремасов.

Как заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, уточнённый прогноз профицита бюджета на 2018 год будет представлен осенью.

Напомним, последний раз федеральный бюджет России был исполнен в профиците в 2011 году. Тогда доходы казны превысили расходы на 442 млрд рублей. После этого (с 2012 года) в экономике наблюдался уверенный рост дефицита бюджета. В 2016 году он достиг максимальной отметки в 2,95 трлн рублей, но уже в 2017 году этот показатель сократился и составил 1,33 трлн рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Минфина.

В разговоре с RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович подчеркнул, что основным фактором появления бюджетного профицита в России является именно рост цен на нефть. Так, по словам эксперта, стоимость энергосырья за год увеличились в полтора раза, поэтому ожидания Счётной палаты не вызывают сомнений.

Алексей Кудрин

© Сергей Гунеев / РИА Новости

На сегодняшний день котировки нефти эталонной марки Brent торгуются вблизи отметки $76 за баррель. При этом ещё 22 мая этот показатель превышал значение $80, тогда как в мае 2017 года он составлял порядка $50 за баррель.

«Алексей Кудрин исходит из оптимистического прогноза, рассчитывая, что форс-мажорных обстоятельств не произойдёт. Если тренд на рост стоимости нефти продолжится и цена поднимется выше $80 за баррель или просто закрепится на нынешнем уровне, то профицит бюджета будет больше 1%», — считает Остапкович.

При этом экономист отметил, что Минфин в силу своих функциональных возможностей всегда отталкивается от менее оптимистического сценария развития. Не исключено, что сейчас министерство не ожидает активного роста нефтяных котировок.

«Кроме того, в Минфине учитывают и непредсказуемую санкционную политику ЕС и США. Мы видим, что произошло с «Русалом» и Дерипаской. Сегодня нет никаких гарантий для сворачивания практики западных ограничений. Поэтому позицию министерства можно понять, которое всегда даёт свой макроэкономический прогноз с небольшим занижением ключевых показателей», — добавил Георгий Остапкович.

Напомним, в начале апреля 2018 года Соединённые Штаты ввели новый пакет ограничений в отношении ряда российских бизнесменов, чиновников и компаний. Это привело к заметному ослаблению курса национальной валюты, а также к оттоку инвесторов из рублёвых активов.

По словам Георгия Остапковича, по-прежнему нельзя исключать появление новых антироссийских санкций, которые могут снизить профицит бюджета до 0,5% ВВП. Тем не менее эксперт считает маловероятным возникновение такой ситуации до конца 2018 года.