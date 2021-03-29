«Предпринимаем шаги по защите экономики»: глава комитета Госдумы по финрынку о дедолларизации, цифровом рубле и ипотеке

Первый прототип цифрового рубля может появиться в России уже осенью 2021 года, при этом в течение следующих двух-трёх лет электронная валюта войдёт во внутренние расчёты страны. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, власти также планируют продлить программу льготной ипотеки в обновлённом виде. Как ожидается, под действие инициативы подпадут жители конкретных регионов. Кроме того, Аксаков отметил, что Россия продолжает постепенно отказываться от использования доллара в торговле и вместе с рядом других государств наращивает расчёты в нацвалютах. Такая политика позволяет защитить экономику от возможных внешних ограничений, подчеркнул депутат.

— 1 июля 2021 года в России должна перестать действовать программа льготной ипотеки под 6,5% годовых. Ранее премьер-министр поручил до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации этой инициативы. Какие идеи сейчас рассматривают власти?

— Льготная ипотека показала свою эффективность. Инициатива качественно простимулировала спрос на недвижимость и тем самым поддержала строительную отрасль в период пандемии. Так, по итогам 2020 года в России было возведено больше жилья, чем в 2019-м. Всего же на долю льготной ипотеки пришлось почти 30% от всех выданных в стране жилищных займов.

Таким образом, мы хотим продлить действие программы хотя бы в модифицированном виде. Сейчас определяются конкретные категории граждан, которые смогут претендовать на льготы. Это в первую очередь молодые семьи, а также россияне с детьми.

При этом мы рассчитываем, что инициатива будет распространена на экономически слабые регионы, где ипотека могла бы поддержать как людей, так и смежные отрасли, включая строительную, что в итоге будет стимулировать развитие самого субъекта страны. В результате будут создаваться рабочие места, а бюджетообеспеченность региона станет расти. За счёт этого местные власти смогут направлять больше средств на социальные выплаты и инвестирование в развитие самого региона.

Центробанк уже назвал 24 региона, где льготная ипотека может быть продлена. Мы будем работать над расширением этого списка.

— Не приведёт ли дальнейшая реализация программы к очередному витку роста цен на недвижимость?

— Во многом стоимость недвижимости в 2020 году выросла именно в тех регионах, где было ограничено предложение жилья. Поэтому при отборе регионов нужно будет смотреть и на эту составляющую, чтобы предоставление льготной ипотеки не обесценивалось из-за повышения цен.

Анатолий Аксаков о ценах на недвижимость в России

При этом спрос простимулировал строительную отрасль, поэтому с небольшим временным лагом будет появляться больше жилых кварталов. Сейчас цены стабилизировались уже и очевидно, что дальше такого сильного роста уже не произойдёт, потому что предложения на рынке будет достаточно.

— На заседании в марте Банк России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Какого уровня, на ваш взгляд, ключевая ставка может достигнуть по итогам 2021 года?

— Центробанк с помощью ставки регулирует инфляцию. По итогам 2020 года рост потребительских цен в России вышел за пределы целевого показателя (4%) и составил 4,8%. Негативная тенденция продолжилась и в начале этого года. По последним данным, инфляция ускорилась до 5,8%.

На этом фоне регулятор был вынужден поднять ключевую ставку, чтобы охладить инфляционные ожидания на рынке. Мы рассчитываем, что на следующих заседаниях Банк России не будет повышать ставку, поскольку ситуация сейчас постепенно стабилизируется.

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При этом, если инфляция вновь начнёт расти, регулятор, конечно, может ещё немного поднять ставку. Тем не менее уровень ключевой ставки вряд ли превысит 5% годовых в 2021 году.

— В последнее время вновь активно начала обсуждаться тема дедолларизации. Об отказе России от доллара недавно заявляли и Вячеслав Володин, и Сергей Лавров. Кроме того, в конце февраля 2021 года Минфин снизил доли долларов и евро с 45 до 35% в ФНБ. В чём основная причина этого?

— Ключевая причина — это геополитические риски. Санкционная риторика со стороны США постоянно присутствует в международной повестке, поэтому мы предпринимаем шаги по защите своей экономики. Так, за последние три года доля доллара в наших международных резервах была сокращена вдвое: с 45% до 22%.

Работа в этом направлении ведётся постоянно, в том числе и в торговых связах. Например, в рамках Евразийского экономического союза доля расчётов в национальных валютах уже составляет 75%. С Китаем у нас показатель достиг 25%. Кроме того, доля рубля в обслуживании российского экспорта в Индию выросла до 60%, а в торговле с Турцией доля рубля в обслуживании импорта превысила 30%.

Мы понимаем, что сейчас ещё нельзя говорить о полном уходе от доллара в расчётах. Россия до сих пор значительную часть сырьевого экспорта в ЕС поставляет за американскую валюту, а не за евро. Во многом это связано со сложившимися давно финансовыми традициями.

Тем не менее очевидно, что в ближайшее время мы будем поэтапно отказываться от доллара в этом ключе. Подобные инициативы проявляет не только наша страна, но и ряд других государств.

Анатолий Аксаков о дедолларизации и создании новых платёжных систем

Так, Россия и Китай уже создали свои аналоги SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), Европа заявила о запуске своей независимой системы. Индия к нам обратилась с просьбой представить материалы о российском аналоге SWIFT для его дальнейшего применения на своей территории. Также идут переговоры с Турцией по этому поводу.

Таким образом недобросовестное поведение США на международной арене стимулирует страны уходить в другие форматы взаимодействия и постепенно отказываться от доллара и американских финансовых систем.

— То есть наша экономика готова к возможному отключению от SWIFT в рамках санкционной политики США?

— Мы занимаем четвёртое место по объёму транзакций в системе. Поэтому я не верю, что США захотят лишиться такого значимого партнёра.

Дело в том, что отключение одного участника от этой финансовой цепочки транзакций рискует обернуться крахом всей системы. То есть такое решение может затронуть не только нас, но и ударить по европейской экономике и американской. Вряд ли здравомыслящие политики пойдут на такой шаг.

Впрочем, даже в случае такого развития событий мы справимся. У нас уже есть свой аналог: все расчёты внутри страны будут идти в прежнем режиме. А с рядом стран, включая Китай, ЕС, Индию и Турцию, мы оперативно наладим взаимодействие.

— По данным Международного валютного фонда (МВФ), за последние пять лет доля доллара в мировых резервах опустилась с 65,54 до 60,46% — самого низкого уровня с 1995 года. С чем может быть связана такая динамика? Стоит ли ожидать, что в ближайшие годы тенденция продолжится?

— Сейчас доля США в мировой экономике постепенно снижается. Мы видим, как увеличивается влияние тех же быстрорастущих Индии и Китая. Ну и мы, конечно, тоже стараемся наращивать свои позиции в этом смысле. Поэтому активное развитие экономик разных стран приводит и к закономерному сокращению роли доллара.

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Есть и политический аспект: агрессивное и непредсказуемое поведение Соединённых Штатов ведёт к тому, что доверие к ним снижается. Никто не хочет иметь дело с теми, кто сильно влияет на мировую валюту, поэтому страны предпринимают шаги по сокращению такого влияния.

— Помимо создания своего аналога SWIFT, российские финансовые власти сейчас работают над запуском цифрового рубля. Есть ли понимание, когда новая форма денег может войти в широкое пользование?

— Цифровой рубль — это высшая форма денег на данном этапе. Осенью прошлого года Центробанк заявил о начале работы в данном направлении. В ближайшее время ЦБ выпустит сценарий развития цифровой валюты, а к осени, скорее всего, уже подготовит прототип цифрового рубля.

Вероятно, в конце 2021 или начале 2022-го может начаться тестирование этой формы денег, а через два-три года электронная валюта плотно войдет в наши расчёты. Стоит отметить, что в отличие от криптовалют, риски для держателей цифровых рублей минимальны, так как известен эмитент в лице Центробанка, есть финансовое обеспечение. Фактически, это тот же рубль, но в цифровой форме.

— Какие законодательные инициативы в настоящий момент разрабатывает ваш комитет? Когда их планируется представить?

— Часть наших инициатив направлена на то, чтобы ЦБ мог ограничивать выдачу займов уже закредитованным клиентам. Мы приняли закон о том, чтобы банки должны определять предельную долговую нагрузку населения. Она не должна превышать 80%. Речь идёт о ситуации, когда более 80% своих доходов граждане отдают на погашение кредитов.

Также мы работаем над усовершенствованием законодательства, связанного с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС). Мы хотим простимулировать ИИС второго типа, когда держатели получают налоговый вычет уже после операций с ценными бумагами, а не сразу. На наш взгляд, это позволит повысить интерес к данному инструменту.

Кроме того, мы работаем над переводом бумажного документооборота в цифровой формат. Сейчас содержание архивов, документов, трудовых книжек и иных бумаг занимает много места и требует существенных затрат. Организации смогут уничтожить тонны документов и снизить издержки на аренду помещений.

Также мы планируем утвердить правовую базу под законопроект о цифровом профиле. Он предполагает создание анкеты заёмщика на основе данных о его кредитной истории и уже полученных им кредитах. Целью проекта является улучшение качества обмена информацией между банками, госучреждениями и физическими лицами.