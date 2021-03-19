До 4,5% годовых: Центробанк повысил ключевую ставку впервые с декабря 2018 года

В пятницу, 19 марта, Банк России повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых впервые с конца 2018-го. Руководство ЦБ ранее анонсировало готовность проводить более нейтральную политику после её ослабления в первой половине прошлого года. Это необходимо, чтобы сдержать рост потребительских цен в стране: уровень инфляции сейчас достигает 5,8%. В рамках этого курса монетарные власти в ближайшие месяцы могут ещё повысить процент заимствований. Планомерный рост ключевой ставки может привести к укреплению рубля в долгосрочной перспективе, считают эксперты.

В пятницу, 19 марта, совет директоров Банка России впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 4,5% годовых. Своё решение руководство ЦБ объяснило необходимостью сдержать рост потребительских цен. Так, на сегодняшний день уровень инфляции в стране заметно превышает целевую отметку регулятора 4%.

«Инфляция складывается выше прогноза Банка России. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% (после 5,2% в январе) и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Как пояснили в Центробанке, цены в России растут быстрее ожиданий, поскольку восстановление потребительского спроса в ряде секторов экономики опережает темпы наращивания выпуска. Помимо этого, негативное влияние на динамику инфляции оказывает рекордный рост цен на мировых товарных рынках.

Согласно прогнозу ЦБ, уровень инфляции в России достигнет своего пика в марте, после чего начнёт снижаться. При этом за счёт проводимой регулятором политики темпы роста потребительских цен должны вернуться к 4% в первой половине 2022 года и будут оставаться на этом уровне в дальнейшем, подчеркнули в Центробанке.

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Напомним, что Банк России уверенно снижал ключевую ставку в первой половине 2020 года. С января по июль процент заимствований ЦБ опустился с 6,25 до 4,25% годовых — самого низкого уровня за весь постсоветский период. Такими действиями регулятор стимулировал российскую экономику в период пандемии и глобального кризиса: кредиты в стране стали дешевле, а спад деловой и потребительской активности оказался сдержанным, отмечают эксперты.

«В частности, более низкие ставки повысили доступность кредитных средств для бизнеса. Кроме того, политика Центробанка отчасти поддержала и рынок жилья через подешевевшую ипотеку», — рассказал в интервью RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Вместе с тем уже в конце лета 2020 года в России начал постепенно ускоряться рост потребительских цен. В результате на проходивших осенью и зимой заседаниях руководство Центробанка решило сохранить ставку и тем самым сдержать инфляционные риски.

Более того, в феврале 2021 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все возможности для снижения ставки уже исчерпаны. На этом фоне в дальнейшем Банк России будет постепенно возвращаться от мягкой к нейтральной денежно-кредитной политике, подчеркнула глава регулятора. Речь идёт о планомерном повышении ключевой ставки до диапазона 5—6% годовых к 2024 году.

Как объяснила в беседе с RT заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, в результате роста процентных ставок высокий объём денег в экономике активнее идёт на сбережения, а не на потребление. В этих условиях инфляция начинает замедляться, добавила эксперт.

«Меры господдержки экономики в период пандемии обострили нашу хроническую проблему, а именно — привели к росту инфляции. Чтобы стабилизировать ситуацию, нужно, в частности, переходить к ужесточению денежно-кредитной политики путём повышения ставок. Это поможет связать избыточную денежную массу в обращении и направить её на сбережения», — пояснила Мильчакова.

«Сохранить нельзя повысить»

Следующая встреча совета директоров ЦБ намечена на 23 апреля. При этом на ближайших заседаниях топ-менеджмент Банка России может вновь повысить ключевую ставку, говорится в сообщении регулятора.

Такое уверенное возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике позволит избежать ещё большего всплеска инфляции в России. Об этом в пятницу во время пресс-конференции заявила Эльвира Набиуллина.

«Время имеет значение. Если откладывать повышение ставки, инфляция может вырасти, а инфляционные ожидания не снизятся. Это отдалит инфляцию от цели ещё больше и в итоге потребует более существенного повышения ставки в будущем. Перефразируя расхожее выражение, скажу, что во фразе «сохранить нельзя повысить», запятую сегодня мы поставили в правильном месте», — подчеркнула Набиуллина.

Эльвира Набиуллина

© Kremlin Pool/Global Look Press

Стоит отметить, что российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки и на основе принимаемых в ЦБ решений определяют уровень процентов по депозитам и долгосрочных кредитных ставок, включая ипотечные. В то же время возвращение регулятора к нейтральной политике не должно привести к заметному подорожанию банковских займов в России, считают эксперты.

«Повышение ключевой ставки приведёт к последующему росту процентных ставок по кредитам и депозитам коммерческих банков. Однако поднимать проценты по кредитам банки, вероятно, будут постепенно и медленно, чтобы не отпугнуть клиентов, особенно по таким выгодным займам, как ипотечные», — подчеркнула Наталья Мильчакова.

В пользу рубля

В своих прогнозах опрошенные RT аналитики высоко оценивали вероятность повышения ставки на мартовском заседании ЦБ. Как отмечают специалисты, решение регулятора во многом уже было заранее учтено инвесторами, поэтому серьёзной реакции рубля не произошло.

На момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта умеренно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Так, курс доллара снижался на 0,7% — до 73,76 рубля, а курс евро — почти на 1%, до 87,77 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 20 марта установлен на уровне 74,14 рубля за доллар и 88,43 рубля за евро.

Ожидаемое в дальнейшем повышение ключевой ставки ЦБ может сыграть в пользу укрепления рубля в долгосрочной перспективе. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.

«Решительность Центробанка в повышении ставок и намерение активно проводить нормализацию монетарной политики способны оказать значимую поддержку рублю. Более высокие процентные ставки — это способ привлечь капитал на национальные рынки», — отметил эксперт.

В частности, рост ключевой ставки в перспективе должен будет привести к притоку инвестиций на рынок облигаций федерального займа (ОФЗ). В свою очередь, активная покупка госбумаг инвесторами должна способствовать удорожанию рубля.

Напомним, ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Участники финансового рынка покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. Таким образом, в случае повышения процента заимствований ЦБ с текущих 4,25% до нейтрального уровня в 5—6% годовых вложения в ОФЗ станут более прибыльными для инвесторов.

«В целом мы полагаем, что до конца 2021 года ключевая ставка может вырасти до 5—5,5% годовых. Курс доллара при этом до конца первого полугодия будет колебаться в диапазоне 71—76 рублей, а курс евро — вблизи 85—90 рублей», — заключила Наталья Мильчакова.