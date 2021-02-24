В помощь бюджету: в 2020 году государственный долг России вырос на 5,4 трлн рублей

В 2020 году государственный долг России увеличился почти на 40% — до 18,99 трлн рублей. Заметный рост показателя эксперты связывают с последствиями пандемии COVID-19. На фоне возросших трат правительства на поддержку экономики и падения выручки от продажи нефти и газа расходы российской казны превысили доходы более чем на 4 трлн рублей. Для частичного покрытия бюджетного дефицита властям потребовались дополнительные средства. В то же время соотношение госдолга к ВВП в России по-прежнему остаётся одним из самых низких в мире. Такое положение дел свидетельствуют об устойчивости финансовой системы страны, уверены аналитики.

В 2020 году российский государственный долг увеличился на 5,42 трлн рублей, или на 39,9%, и составил 18,99 трлн рублей. Такие данные в среду, 24 февраля, представила Счётная палата.

«Увеличение объёма государственного долга Российской Федерации в основном связано со значительными объёмами внутренних заимствований», — говорится в докладе ведомства.

Так, внутренняя задолженность страны выросла на 4,62 трлн рублей, или на 45,4%, до 14,79 трлн рублей. В свою очередь, объём внешнего долга в иностранной валюте увеличился на $1,9 млрд, или на 3,5%, и достиг $56,8 млрд.

Главной причиной заметного увеличения долговой нагрузки стали последствия пандемии коронавируса. Об этом в разговоре с RT заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Правительству требовались дополнительные средства для покрытия дефицита бюджета, который образовался из-за необходимости противоэпидемических мер, а также по причине падения сбора налогов во время локдаунов и общей стагнации экономики. Помимо этого, мы видели падение цен на нефть и газ, в результате чего казна не досчиталась серьёзного объёма доходов», — объяснил Деев.

Отметим, что по итогам 2020 года объём нефтегазовых доходов российского бюджета сократился почти на 34% — до 5,24 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Минфина.

В то же время значительно увеличились траты правительства на поддержку населения и бизнеса в период пандемии. Речь идёт о предоставлении прямых выплат семьям с детьми и субсидий пострадавшим отраслям экономики, кредитных каникул, грантов и льготных займов предприятиям на выплату зарплат сотрудникам, а также налоговых отсрочек и послаблений для компаний и предпринимателей. Одновременно государство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых и программу кешбэка за поездки по России для поддержки туризма.

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«В целом направили на поддержку граждан и промышленности, на борьбу с пандемией 4,6 трлн рублей. Для нас это беспрецедентные деньги, это 4,5% ВВП страны», — заявлял ранее президент страны Владимир Путин.

На этом фоне в 2020 году расходы российской казны превысили доходы на 4,1 трлн рублей. По словам экспертов, частично покрыть дефицит бюджета удалось именно за счёт заимствований — с помощь облигаций федерального займа (ОФЗ).

ОФЗ представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством России. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

«За прошлый год на рынке ОФЗ правительство заняло более 5 трлн рублей. При этом основными кредиторами экономики стали российские банки», — отметил в разговоре с RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

РИА Новости

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Как следует из материалов Счётной палаты и Росстата, в 2020 году отношение российского госдолга к ВВП страны выросло с 12,4% до 17,8%. Между тем показатель по-прежнему остаётся одним из самых низких в мире.

Так, например, в США объём государственного долга превышает 128% ВВП, в еврозоне — 120%, в Японии — 227%, в Великобритании — 133%, а в Китае — 65%. Соответствующие данные представлены в докладе американского Института международных финансов.

«После дефолта 1998 года, который очень сильно всех напугал, Россия долгое время вела жёсткую бюджетную политику и направляла существенные ресурсы на формирование резервов, стараясь при этом не тратить деньги впустую. Именно поэтому соотношение госдолга к ВВП у нас сравнительно низкое, что свидетельствуют о хорошем запасе прочности финансовой системы», — подчеркнул Алексей Коренев.

Отметим, что для пополнения бюджета в ближайшие несколько лет российские власти намерены дополнительно увеличить заимствования. Так, уже к 2024 году соотношение госдолга к ВВП может достигнуть 21,4%. Впрочем, опрошенные RT эксперты не считают опасным запланированное увеличение долговой нагрузки на фоне высокого объёма золотовалютных резервов и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Всё зависит от эффективности использования ресурсов. Рост показателя свыше 20% не угрожает макроэкономической устойчивости, если будет соблюден строгий контроль за расходованием средств, а нацпроекты выйдут на запланированную мощность», — заключил в беседе с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.