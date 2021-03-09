Продуктовый максимум: в 2020 году Россия поставила за рубеж рекордный объём продовольствия

В 2020 году поставки продовольствия из России за границу достигли почти $31 млрд — максимального уровня за всё время наблюдений, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства. Как отмечают эксперты, на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введения карантинных мер многие страны столкнулись с падением сельхозпроизводства. В то же время, по словам аналитиков, российские аграрии практически не были затронуты карантинными ограничениями и продолжали работать, в результате чего сумели нарастить продажи на зарубежных рынках. Кроме того, благоприятным фактором для национальных компаний стал рекордный рост мировых цен на продукцию АПК. На этом фоне экспорт продуктов питания из страны впервые за весь постсоветский период превысил объём импорта.

В 2020 году Россия нарастила поставки своей сельхозпродукции за рубеж на 20% — до $30,7 млрд. Значение оказалось максимальным за всё время наблюдений. Такие данные во вторник, 9 марта, опубликовал федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, всего за прошлый год Россия экспортировала 79 млн т продовольствия. Покупателями товаров стали более 150 государств.

Как рассказал RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк, Россия смогла рекордно увеличить экспорт продукции АПК на фоне резкого ухудшения ситуации на международном продовольственном рынке. Так, пандемия коронавирусной инфекции и введение карантинных ограничений привели к остановке производства пищевой продукции во многих странах.

«Например, в Китае, когда закрывались целые провинции, поставки почти полностью нарушились. В этот период пострадало очень много птицефабрик. В США закрывались на карантин мясоперерабатывающие предприятия крупнейших игроков рынка», — отметил эксперт.

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В результате на мировом рынке сложился дефицит продуктов питания. В то же время российский сектор АПК избежал жёстких ограничений и спада производства, добавил специалист.

«Этот период мы прошли безболезненно. Кроме того, благоприятным фактором для российского продовольственного экспорта стало то, что из-за глобального дефицита цены на сельхозтовары в мире заметно выросли», — подчеркнул Березнюк.

Отметим, что в 2020 году индекс мировых цен на продовольствие вырос на 7,4%, до 108,5 пункта. Показатель стал самым высоким за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

«В целом сектор АПК не требует таких ёмких материальных вложений, как металлургия, энергетика или обрабатывающая промышленность. Сельхозпроизводство при необходимости достаточно быстро и гибко перестраивается под изменяющуюся ситуацию. Кроме того, свою роль сыграли и такие факторы, как введение антироссийских санкций и ответные меры, что только ускорило развитие нашего сельского хозяйства», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Напомним, что в августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запретивший ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы. Речь идёт, в частности, о государствах ЕС, США, Канаде и Австралии. Запрет коснулся мяса, колбасы, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.

В результате за семь лет Россия сократила поставки продуктов питания из-за рубежа почти на треть — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,7 млрд в 2020-м. Одновременно экспорт продовольствия увеличился почти в два раза и по итогам 2020 года превысил объём импорта — впервые за весь постсоветский период. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Федеральной таможенной службы (ФТС).

Восточный покупатель

В 2020 году крупнейшим покупателем российских продуктов питания стал Китай. Поставки продовольствия в КНР выросли на 26% и превысили $4 млрд. Как рассказал в интервью RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, после начала торговых войн с США азиатская республика стала планомерно наращивать импорт продукции АПК у России.

«Россия, в свою очередь, стимулировала своих сельхозпроизводителей активнее выходить на китайский рынок. При этом, спектр экспортного продовольствия заметно расширился. Увеличилось число поставок муки, продукции на основе сои, морепродуктов, рыбы, шоколада и российского мороженного. На этом фоне в ближайшие годы мы будем и дальше увеличивать экспорт продукции АПК в Китай», — отметил эксперт.

Примечательно, что в 2020 году Россия заметнее всего увеличила поставки мясной продукции за рубеж — на 49%. Опрошенные RT аналитики также связывают это с высоким спросом со стороны КНР.

«В Китае недавно случилась эпидемия африканской чумы свиней. В результате пришлось уничтожить половину поголовья свиней в стране. Нехватку белка животного происхождения КНР компенсировала поставками курятины, в том числе из России», — рассказал Илья Березнюк.

Большие ожидания

В 2021 году динамика экспорта продуктов питания из России будет зависеть в первую очередь от погодных факторов и урожайности во всём мире, считает Алексей Коренев. Кроме того, по мнению эксперта, важным фактором останется динамика спроса на продовольствие в условиях продолжающейся пандемии.

«В целом, конечно, объёмы экспорта продолжат увеличиваться и далее. Это одна их тех статей дохода, которая имеет значительный потенциал роста», — подчеркнул эксперт.

Карусельная установка для доения коров на животноводческой ферме СПК «Коелгинское» в Челябинской области

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», в 2021 году целевым уровнем является поставка товаров сельского хозяйства за границу на $28 млрд. Впрочем, итоговое значение может оказаться заметно выше, считает Илья Березнюк.

«Пока ситуация в мире остаётся благоприятной для наших экспортёров. Растут мировые цены на основные социально значимые товары, за время пандемии выросло потребление мясопродукции и других категорий. Гостиничный и ресторанный бизнес восстанавливается после снятия ограничений у нас и в ряде других стран. На этом фоне потребление продуктов питания будет расти», — добавил эксперт.