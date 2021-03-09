Продуктовый максимум: в 2020 году Россия поставила за рубеж рекордный объём продовольствия
- Зерна пшеницы во время уборки урожая на полях АО «Рассвет» в Краснодарском крае
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
В 2020 году Россия нарастила поставки своей сельхозпродукции за рубеж на 20% — до $30,7 млрд. Значение оказалось максимальным за всё время наблюдений. Такие данные во вторник, 9 марта, опубликовал федеральный центр «Агроэкспорт» Министерства сельского хозяйства.
По данным ведомства, всего за прошлый год Россия экспортировала 79 млн т продовольствия. Покупателями товаров стали более 150 государств.
Как рассказал RT управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк, Россия смогла рекордно увеличить экспорт продукции АПК на фоне резкого ухудшения ситуации на международном продовольственном рынке. Так, пандемия коронавирусной инфекции и введение карантинных ограничений привели к остановке производства пищевой продукции во многих странах.
«Например, в Китае, когда закрывались целые провинции, поставки почти полностью нарушились. В этот период пострадало очень много птицефабрик. В США закрывались на карантин мясоперерабатывающие предприятия крупнейших игроков рынка», — отметил эксперт.
В результате на мировом рынке сложился дефицит продуктов питания. В то же время российский сектор АПК избежал жёстких ограничений и спада производства, добавил специалист.
«Этот период мы прошли безболезненно. Кроме того, благоприятным фактором для российского продовольственного экспорта стало то, что из-за глобального дефицита цены на сельхозтовары в мире заметно выросли», — подчеркнул Березнюк.
Отметим, что в 2020 году индекс мировых цен на продовольствие вырос на 7,4%, до 108,5 пункта. Показатель стал самым высоким за последние шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.
«В целом сектор АПК не требует таких ёмких материальных вложений, как металлургия, энергетика или обрабатывающая промышленность. Сельхозпроизводство при необходимости достаточно быстро и гибко перестраивается под изменяющуюся ситуацию. Кроме того, свою роль сыграли и такие факторы, как введение антироссийских санкций и ответные меры, что только ускорило развитие нашего сельского хозяйства», — рассказал RT аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
Напомним, что в августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запретивший ввоз в Россию некоторых видов сельхозпродукции из стран, которые ранее ввели санкции против Москвы. Речь идёт, в частности, о государствах ЕС, США, Канаде и Австралии. Запрет коснулся мяса, колбасы, молочной продукции, рыбы и морепродуктов, овощей и фруктов.
В результате за семь лет Россия сократила поставки продуктов питания из-за рубежа почти на треть — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,7 млрд в 2020-м. Одновременно экспорт продовольствия увеличился почти в два раза и по итогам 2020 года превысил объём импорта — впервые за весь постсоветский период. Об этом свидетельствуют данные Росстата и Федеральной таможенной службы (ФТС).
Восточный покупатель
В 2020 году крупнейшим покупателем российских продуктов питания стал Китай. Поставки продовольствия в КНР выросли на 26% и превысили $4 млрд. Как рассказал в интервью RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, после начала торговых войн с США азиатская республика стала планомерно наращивать импорт продукции АПК у России.
«Россия, в свою очередь, стимулировала своих сельхозпроизводителей активнее выходить на китайский рынок. При этом, спектр экспортного продовольствия заметно расширился. Увеличилось число поставок муки, продукции на основе сои, морепродуктов, рыбы, шоколада и российского мороженного. На этом фоне в ближайшие годы мы будем и дальше увеличивать экспорт продукции АПК в Китай», — отметил эксперт.
Примечательно, что в 2020 году Россия заметнее всего увеличила поставки мясной продукции за рубеж — на 49%. Опрошенные RT аналитики также связывают это с высоким спросом со стороны КНР.
«В Китае недавно случилась эпидемия африканской чумы свиней. В результате пришлось уничтожить половину поголовья свиней в стране. Нехватку белка животного происхождения КНР компенсировала поставками курятины, в том числе из России», — рассказал Илья Березнюк.
Большие ожидания
В 2021 году динамика экспорта продуктов питания из России будет зависеть в первую очередь от погодных факторов и урожайности во всём мире, считает Алексей Коренев. Кроме того, по мнению эксперта, важным фактором останется динамика спроса на продовольствие в условиях продолжающейся пандемии.
«В целом, конечно, объёмы экспорта продолжат увеличиваться и далее. Это одна их тех статей дохода, которая имеет значительный потенциал роста», — подчеркнул эксперт.
- Карусельная установка для доения коров на животноводческой ферме СПК «Коелгинское» в Челябинской области
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», в 2021 году целевым уровнем является поставка товаров сельского хозяйства за границу на $28 млрд. Впрочем, итоговое значение может оказаться заметно выше, считает Илья Березнюк.
«Пока ситуация в мире остаётся благоприятной для наших экспортёров. Растут мировые цены на основные социально значимые товары, за время пандемии выросло потребление мясопродукции и других категорий. Гостиничный и ресторанный бизнес восстанавливается после снятия ограничений у нас и в ряде других стран. На этом фоне потребление продуктов питания будет расти», — добавил эксперт.