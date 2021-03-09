Под строгим присмотром: правительство вводит постоянный мониторинг цен на основные товары и услуги

Правительство России усиливает контроль за ценами на основные товары и услуги в стране и вводит постоянный мониторинг. Как ожидают в кабмине, инициатива позволит своевременно реагировать на резкое подорожание значимой для россиян продукции и оперативно принимать стабилизирующие меры. Каждое из профильных министерств будет нести ответственность за ценовую ситуацию на конкретном рынке. Как отмечают эксперты, с помощью нового механизма власти смогут в режиме реального времени фиксировать нарушения со стороны поставщиков и ретейлеров, что снизит вероятность необоснованного увеличения стоимости товаров в будущем.

Правительство России вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба кабмина.

«Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен», — говорится в заявлении.

Как уточнили в правительстве, мониторингом и оценкой динамики цен займётся Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Если темпы подорожания товаров или услуг заметно превысят уровень инфляции в стране, ведомства должны будут направлять в кабмин предложения по возможным стабилизирующим мерам.

В соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина, профильные министерства и госструктуры будут отвечать за конкретные группы товаров и услуг. Так, например, в ведении Минсельхоза находятся продукты питания и табачные изделия. За Минпромторгом закреплены потребительские товары, включая бытовую технику, электронику и мебель, а за Минздравом — медизделия и лекарства, а также медицинские и санаторно-оздоровительные услуги.

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Минэнерго будет отвечать за ценовую ситуацию на рынке горючего, Минцифры — за услуги связи, Минстрой — за жилищно-коммунальные услуги, а Минтранс — за пассажирские перевозки. В ведении Минпросвещения будут услуги дошкольного воспитания, а также общего и среднего профессионального образования. В то же время за Минобрнауки закреплены услуги высшего образования.

Помимо этого, Ростуризм назначен ответственным за цены на проживание в гостиницах на внутреннем рынке, Минкультуры — за ситуацию в подведомственных учреждениях, а Росалкогольрегулирование — за алкогольную продукцию.

«Комплексный мониторинг позволит наладить системное изучение ситуации на рынке. До этого за ценами прицельно следил Росстат, а теперь каждое ведомство получило своё поле для деятельности и зону ответственности. Отслеживание станет качественнее, поможет определить весь спектр причин подорожания товаров и принять наиболее взвешенное решение по стабилизации цен», — рассказал RT директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Более того, механизм мониторинга цен позволит в режиме реального времени выявлять нарушения со стороны поставщиков и ретейлеров. Это должно будет снизить риск необоснованного подорожания товаров и услуг в будущем, считает первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Если увеличение цены произошло по объективным причинам, власти помогут компаниям на местном уровне разобраться со сложностями и исправить ситуацию. Это даст возможность сдерживать цены и в дальнейшем. Если цена выросла из-за желания бизнеса получить дополнительную прибыль — компания просто не успеет её получить, так как данные о завышении быстро отразятся в отчётах мониторинга», — отметил Сигал в разговоре с RT.

Внешнее давление

По данным Росстата, в 2020 году инфляция в России превысила целевую отметку Центробанка (4%) и по итогам декабря составила 4,9%. Значение стало максимальным с мая 2019-го. При этом темпы роста цен на некоторые товары в несколько раз превысили уровень инфляции. Так, например, за 2020 год сахар подорожал почти на 65%, подсолнечное масло — на 26%, крупа — на 20%, плодоовощная продукция — на 17%, макароны — на 12%.

На этом фоне в декабре президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал оперативно принять меры для решения проблемы. В течение недели кабмин подготовил ряд инициатив для борьбы с подорожанием социально значимых товаров. Помимо этого, был разработан законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

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Как отметил Георгий Остапкович, в 2020 году одной из главных причин резкого подорожания продовольствия в России стал резкий рост мировых цен. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, с января по декабрь прошлого года соответствующий индекс вырос до 108,5 пункта. Показатель стал самым высоким с октября 2014-го.

«На фоне роста мировых цен издержки у российских производителей выросли, поэтому они были вынуждены повысить закупочные цены на товары. Это привело к подорожанию продукции в рознице. Впрочем, правительственные меры уже позволили снизить напряжённость в отрасли. Сейчас мы видим, что цены на то же подсолнечное масло и сахар находятся на приемлемом уровне. Таким образом, регулирование рынка в ручном режиме показало свою эффективность», — отметил Георгий Остапкович.

Похожей оценки придерживаются и в Кремле. Как заявил 9 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в целом ситуацию с ценами в России удаётся держать под контролем.

«Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно всё-таки влияние этих факторов амортизирует», — подчеркнул Песков.

По мнению Георгия Остапковича, введение постоянного мониторинга даст возможность сохранить рост цен на товары и услуги в России в пределах инфляции даже при нестабильной ситуации на мировых рынках. Одновременно сдерживающее влияние на стоимость продукции в стране должны оказать меры господдержки производителей, уверен эксперт.

«Власти уже ввели экспортные пошлины на ряд сырья и выделили субсидии производителям продовольствия. Деньги позволят увеличить объём выпускаемых товаров, а экспортный механизм будет стимулировать поставщиков реализовывать больше товара внутри страны. Подобный сценарий позволит сохранять рост цен на уровне инфляции в долгосрочной перспективе», — заключил экономист.