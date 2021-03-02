Продуктовое равновесие: российские производители договорились о сдерживании цен на мясо птицы и яйца

Во вторник, 2 марта, российские птицеводческие предприятия на совещании с Минсельхозом пообещали сдерживать рост цен на свою продукцию. В рамках договорённостей бизнес получит дополнительную поддержку от государства. Речь идёт о расширении программ льготного кредитования, а также частичной компенсации бизнесу капитальных и производственных затрат. Кроме того, для борьбы с удорожанием мяса птицы и яиц власти планируют снижать зависимость российских производителей от импорта. Как могут измениться розничные цены на эту продукцию — в материале RT.

Крупнейшие птицеводческие предприятия в России договорились не поднимать цены на свою продукцию. Такое решение было озвучено во вторник, 2 марта, по итогам совещания с министром сельского хозяйства страны Дмитрием Патрушевым.

«Ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, отметили необходимость сохранения экономической доступности своей продукции для населения и договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца», — говорится в сообщении Минсельхоза.

В рамках договорённостей ведомство намерено предоставить бизнесу новые меры государственной поддержки. Основная цель инициатив — сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца в стране.

В частности, министерство планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 до 1,5 млрд рублей на одного заёмщика. Одновременно в Минсельхозе предлагают продлить до 12 лет срок льготных инвестиционных займов для производителей, пострадавших от гриппа птиц.

«Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В настоящее время обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0 до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%», — добавили в ведомстве.

Также эксперты Минсельхоза рассматривают возможность возмещения капитальных затрат предприятиям на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Более того, власти могут начать компенсировать птицеводам часть затрат на 1 кг произведённой и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября 2021 года для предприятий, не повышающих отпускные цены.

Согласно январской оценке Росстата, за последний год в России потребительские цены на мясо и птицу выросли на 4,1%, а куриные яйца в среднем подорожали на 18%.

«Наблюдающийся рост цен на продукцию птицеводства обусловлен тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объёмов производства в связи с распространением гриппа птиц, а также сокращением поставок импортных инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в странах ЕС», — объяснили в Минсельхозе.

Правительство России уже приняло ряд мер по стабилизации цен. В первую очередь, речь идёт о введении квот и пошлин на вывоз зерновых и масличных культур. Кроме того, в 2021 году предусмотрено субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и с Дальнего Востока.

«Всё это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за рост цен на продукты и потребовал оперативно принять меры для решения проблемы. В течение недели кабмин подготовил ряд инициатив для борьбы с удорожанием социально значимых товаров. Помимо этого был разработан законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить ценовое регулирование.

Уход от импорта

Удорожание целого ряда продовольственных товаров, включая мясо птицы и яиц, отчасти связано с произошедшими в 2020 году колебаниями на валютном рынке. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил управляющий партнёр агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк.

«В птицеводстве привязка к валюте особенно значительная. Дело в том, что себестоимость килограмма мяса курицы более чем на 70% состоит из корма. И если 30% питания птицы — это зерновые, то всё остальное — добавки, закупаемые за рубежом. Также аграриям необходимо регулярно вакцинировать птицу, а препараты зачастую используются европейские», — рассказал Березнюк.

РИА Новости

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Помимо этого, как отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, сейчас российские куры в основном растут из купленных за границей инкубационных яиц. По словам эксперта, такие яйца дают высокую гарантию появления цыплят, которых позже вскармливают на предприятиях.

Между тем российские аналоги инкубационных яиц пока не пользуются высокой популярностью среди национальных птицеводов, признают опрошенные RT аналитики. Как полагают специалисты, частично решить проблему позволит предложенное Минсельхозом повышение таможенных пошлин.

«Рост ввозной пошлины приведёт к тому, что стоимость зарубежного инкубационного яйца значительно вырастет. На этом фоне отечественные производители начнут активнее покупать другие породы птиц — российские, а не западные. В результате отпускная цена мяса птицы и яиц действительно может снизиться, так как российское инкубационное яйцо станет дешевле иностранного на 10—20%», — рассказал RT исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Одновременно с введением субсидий для бизнеса меры властей позволят компаниям наполнить рынок более дешёвыми товарами по доступным для покупателей ценам. Такое положение дел может подстегнуть потребительский спрос и в целом ускорить восстановление экономики от последствий пандемии. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.