С оглядкой на пандемию: как менялся курс рубля в 2020 году

В 2020-м российская валюта оказалась под давлением целого ряда внешних факторов. За год курс доллара вырос с 62 до 74 рублей, а евро — с 69 до 90 рублей. Более того, в периоды высокой неопределённости значения ненадолго поднимались выше 81 и 94 рублей соответственно. Эксперты связывают это с негативным влиянием пандемии коронавируса, рекордного обвала нефтяных цен и геополитических факторов. Впрочем, сдержать ослабление нацвалюты позволили действия Центробанка, меры российских властей по поддержке экономики, а также новости о разработке вакцин от COVID-19. Как менялось «поведение» рубля на протяжении года — в материале RT.

В декабре российская валюта смогла заметно укрепиться на Московской бирже. Так, с начала месяца курс доллара опустился более чем на 3% и в настоящий момент торгуется в диапазоне 73—74 рубля, а курс евро — на 1,3%, до 90 рублей. Более того, в середине декабря показатели ненадолго снижались до 72,6 и 88,4 рубля соответственно.

Ситуация на российском валютном рынке постепенно стабилизируется после резких колебаний в течение всего 2020 года. Как отметил в разговоре с RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в уходящем году рубль оказался под давлением целого ряда внешних факторов. В первую очередь речь идёт о последствиях пандемии коронавируса.

«На фоне быстрого распространения болезни власти государств были вынуждены вводить карантинные меры, которые привели к временной остановке всей мировой экономики. В панике инвесторы стали выводить свои деньги из так называемых рисковых активов, к которым относится и рубль», — пояснил Капустянский.

Отметим, что первые биржевые торги 2020 года стартовали вблизи отметки 62 рубля за доллар и 69 рублей за евро. Таким образом, по сравнению с январём российская валюта потеряла более 19% своей стоимости к отношению к американской и 30% к европейской. Наиболее заметное ослабление рубля пришлось на два периода — март и ноябрь.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в Китае ещё в декабре 2019 года, а в феврале 2020-го число заболевших в КНР приблизилось к 80 тыс. Хотя введение жёстких ограничений позволило остановить эпидемию внутри страны, инфекция успела распространиться за пределами азиатской республики.

В начале весны число заболевших стало стремительно расти по всему миру, и уже в середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии. На тот момент курсы доллара и евро поднялись выше 75 и 84 рублей.

Нефтяное давление

Помимо паники инвесторов, против российской валюты сыграло ухудшение ситуации на энергетическом рынке. Введение локдаунов и закрытие границ привело к резкому сокращению мирового потребления топлива. На фоне падения спроса стоимость нефти эталонной марки Brent опустилась с $71—72 за баррель в январе до $49—50 к началу марта.

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По словам экспертов, остановить падение нефтяных цен должны были действия стран — участниц сделки ОПЕК+. Ожидалось, что государства уменьшат производство сырья и тем самым сбалансируют спрос и предложение на глобальном рынке углеводородов. Впрочем, в марте по итогам заседания стороны не смогли договориться и решили полностью отказаться от всех взятых на себя обязательств.

«Начались активные «нефтяные войны» между участниками сделки ОПЕК+ в борьбе за долю на рынке. Например, Саудовская Аравия объявила, что намерена продавать энергоресурсы со скидкой своим партнёрам. Такая политика не увенчалась успехом и привела лишь к дестабилизации рынка», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Во второй половине марта цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель. Одновременно курс доллара приблизился к 82 рублям, а курс евро — к 90 рублям. Значения стали максимальными с 2016 года.

Время для передышки

В апреле положение дел на рынке нефти продолжило ухудшаться. Так, в середине месяца котировки Brent обвалились до минимума за 21 год и в моменте падали ниже $16 за баррель. В свою очередь, стоимость барреля американского сорта WTI впервые за всю историю опускалась до отрицательных значений и достигала отметки минус $37,6. Таким образом, производители нефти были готовы сами заплатить покупателям за поставку своего сырья.

Обвал нефтяного рынка заставил экспортёров сырья вернуться за стол переговоров и возобновить сотрудничество. С 1 мая члены ОПЕК+ вновь начали сокращать нефтедобычу. Одновременно спрос на энергоносители в мире стал постепенно восстанавливаться, поскольку темпы распространения коронавируса замедлились, и всё больше государств начали ослаблять карантинные меры.

На этом фоне уже в начале в июня стоимость нефти Brent поднялась выше отметки $40 за баррель, а курсы доллара и евро опустились до 68—69 и 76—77 рублей соответственно.

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По словам главного аналитика ГК «TeлеТрейд» Марка Гойхмана, в начале лета постепенному укреплению рубля способствовали и меры российских властей по поддержке экономики в условиях коронавируса. Речь идёт о льготных займах для бизнеса, кредитных каникулах, нормативных послаблениях для банков, а также о прямой финансовой помощи населению.

«Все эти меры стимулировали высокий спрос на национальную валюту, что, в свою очередь, положительно сказывалось на курсе», — пояснил Гойхман.

Более того, поддержку нацвалюте оказали действия Банка России. Для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом ЦБ искусственно повышает спрос на рубли. Всего в рамках инициативы регулятор продал на внутреннем рынке валюты на общую сумму свыше 1,6 трлн рублей.

Помимо этого, в пользу рублю сыграло рекордное снижение ставки ЦБ, считает Алексей Коренев. С начала года регулятор опустил процент заимствований с 6,25 до 4,25% годовых — минимального уровня за весь постсоветский период.

Отметим, что ключевая ставка Центробанка влияет на доходность российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Если ЦБ снижает процент заимствований, вложения в ОФЗ приносят инвесторам меньший доход. По этому в условиях рекордного снижения ставки игроки стали заранее скупать ценные бумаги по выгодной цене, что позитивно сказалось на рубле.

«Кроме того, сокращение ставки стало стимулом для ускоренного восстановления экономики от последствий пандемии. Кредиты стали более доступными для бизнеса и населения. В целом за счёт комплекса оперативных мер рубль в пандемию чувствовал себя немного лучше, чем валюты ряда других стран», — добавил Алексей Коренев.

Геополитические факторы

Впрочем, уже осенью давление на рубль стали оказывать геополитические факторы, признают эксперты. Как рассказал RT генеральный директор УК «Спутник — управления капиталом» Александр Лосев, политическая нестабильность в Белоруссии и обострение конфликта в Нагорном Карабахе привнесли временную неопределённость на финансовые рынки.

«Многие инвесторы опасались, что военное противостояние в регионе и политический кризис в соседней Белоруссии может создать негативный фон для ключевых валют развивающихся рынков, в том числе и для рубля. В этих условиях в сентябре курсы доллара и евро снова начали уверенно расти», — подчеркнул эксперт.

Помимо этого, осенью на динамику российской валюты оказали влияние президентские выборы в США, подчеркнул Лосев. По его словам, активная борьба за кресло главы Белого дома также усилила неопределённость на рынках и снизила аппетит инвесторов к рисковым активам. На этом фоне за день до старта голосования в Штатах курс доллара вновь приблизился к 81 рублю, а курс евро поднимался выше 94 рублей — впервые с 2014 года.

Reuters

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«Одновременно мы наблюдали очередное ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Инвесторы поняли, что вторая волна неизбежна, и государства будут вынуждены вновь усилить ограничительные меры, поэтому стали вкладывать деньги в более надёжные активы, например, в золото», — добавил Александр Лосев.

Отметим, что ослабление нацвалюты положительно сказалось на деятельность российских экспортёров. Как объяснил Алексей Коренев, удешевление рубля приводит к снижению стоимости российских товаров на международном рынке и делает отечественную продукцию более конкурентоспособной.

«Такое положение дел позволило нашим компаниям увеличить поставки на зарубежные площадки, что позитивно отразилось на их прибыли. При этом рост выручки означает и увеличение налоговых отчислений, которые корпорации платят в бюджет», — отметил Коренев.

Между тем к началу зимы рубль начал частично отыгрывать потери. Как объяснил Иван Капустянский, инвесторы оптимистично восприняли новости о разработке препаратов от коронавируса, а также о начале вакцинации в России и ряде других стран.

«Успешные испытания лекарства и дальнейшая глобальная вакцинация населения вселили в инвесторов надежду на скорую победу над пандемией COVID-19. С учётом этого фактора и благоприятной геополитической ситуации в мире уже в 2021 году нацвалюта имеет шансы вернуться к диапазону 70—72 рубля за доллар», — заключил аналитик.