Биржевой рубеж: курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года

В понедельник, 2 ноября, курс евро на Московской бирже впервые с декабря 2014 года поднимался выше 94 рублей. Курс доллара рос до максимума с конца марта и приближался к отметке 81 рубль. Давление на российскую валюту оказывает резкое снижение нефтяных цен и ухудшение эпидемической обстановки в мире. Помимо этого, аналитики отмечают неопределённость инвесторов в преддверии президентских выборов в США. В то же время ослабление нацвалюты по-прежнему сдерживают действия Центробанка. Как могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В понедельник, 2 ноября, российская валюта демонстрирует заметное ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос более чем на 1,8% и впервые с 23 марта достигал отметки 80,95 рубля. При этом курс евро поднимался почти на 1,6% — до 94,14 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в декабре 2014 года.

Официальный курс валют Центробанка на 3 ноября установлен на уровне 80,57 рубля за доллар и 93,76 рубля за евро.

Также по теме Поиск ориентира: как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре В октябре российская валюта продемонстрировала неоднозначную динамику на Московской бирже. Участников финансового рынка настораживает...

По словам экспертов, рубль негативно отреагировал на рекордное снижение нефтяных цен. Так, на торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала более чем на 5% и в моменте опускалась ниже $36 за баррель. Это произошло впервые с 29 мая.

«В результате повторного введения локдаунов в ряде развитых стран снижается глобальный спрос на энергосырьё. Кроме того, за последнее время резко выросла нефтедобыча в Ливии и усилилась буровая активность в США. На этом фоне мировой рынок нефти может вновь перейти из состояния дефицита в состояние перепроизводства», — объяснил RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

В то же время ключевые игроки нефтяного сектора пока не ожидают нового обвала котировок нефти, как это было в апреле 2020 года. Об этом ранее заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, страны — участницы сделки ОПЕК+ продолжают принимать меры для сохранения баланса спроса и предложения энергосырья в мире. Как ожидается, действия государств позволят избежать значительных колебаний цен.

Помимо неопределённой ситуации в нефтяной отрасли, участников валютного рынка настораживает и общее ухудшение эпидемической обстановки в большинстве государств. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 46,5 млн. Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно дальнейших перспектив мировой экономики, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

«Рыночный оптимизм, который мы наблюдали в августе, сменяется пессимизмом. В этой связи инвесторы стараются уходить из рисковых валют, к которым относится рубль, и вкладывают деньги в более надёжные активы, например, в золото. На этом фоне мы видим существенное снижение курса российской валюты, но ни о каком жёстком обвале или крахе рубля речи не идёт», — пояснил Коренев в разговоре с RT.

Gettyimages.ru

© Diy13

Как отмечают аналитики, ослабление рубля сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,38 трлн рублей.

«Психологические отметки (курса рубля. — RT) пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — прокомментировал ситуацию на валютном рынке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в глобальной экономике. В то же время он подчеркнул, что «в целом, если говорить о макростабильности (в России. — RT), её удаётся поддерживать».

Тяжёлый выбор

В ближайшее время одним из определяющих факторов для рубля могут стать итоги президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его оценке, многие инвесторы сегодня ожидают победы Джо Байдена по итогам голосования, что оказывает дополнительное давление на рубль.

«Дело в том, что участники рынка ждут от Байдена довольно «ястребиной» политики в отношении России. В том числе речь идёт о вероятном ужесточении санкций», — объяснил Иосуб.

Однако такой расклад не приведёт автоматически к резким скачкам валютных курсов, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«В этом случае ситуация будет зависеть от исхода выборов в конгресс. Если республиканцам удастся сохранить большинство в сенате, рубль может даже укрепиться, поскольку кандидату от демократов Джо Байдену будет непросто претворить в жизнь планы по введению обещанных жёстких санкций против России», — пояснил Коган.

В целом опрошенные RT аналитики не исключают возникновения новых колебаний на российском валютном рынке в ноябре. Между тем, как полагает Алексей Коренев, уже к концу года ситуация может стабилизироваться, а курсам доллара и евро удастся вернуться к уровням 79 и 91 рубль соответственно. Похожей оценки придерживается и аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Текущее положение на рынке нельзя назвать устойчивым. Острая фаза займёт порядка двух недель. За это время мы можем увидеть рост курсов доллара и евро до новых максимумом вблизи 82 и 96 рублей соответственно. Но за месяц рынок успеет пережить резкий разворот и откат курсов к уровням начала октября — 76—77 рублей за доллар и ниже 90 рублей за евро. К концу года вероятно снижение показателей до 73—75 и 86—88 рублей», — заключил Емельянов.