Биржевой рубеж: курс евро превысил 94 рубля впервые с декабря 2014 года
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В понедельник, 2 ноября, российская валюта демонстрирует заметное ослабление на Московской бирже. В ходе торгов курс доллара рос более чем на 1,8% и впервые с 23 марта достигал отметки 80,95 рубля. При этом курс евро поднимался почти на 1,6% — до 94,14 рубля. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в декабре 2014 года.
Официальный курс валют Центробанка на 3 ноября установлен на уровне 80,57 рубля за доллар и 93,76 рубля за евро.
По словам экспертов, рубль негативно отреагировал на рекордное снижение нефтяных цен. Так, на торгах понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне падала более чем на 5% и в моменте опускалась ниже $36 за баррель. Это произошло впервые с 29 мая.
«В результате повторного введения локдаунов в ряде развитых стран снижается глобальный спрос на энергосырьё. Кроме того, за последнее время резко выросла нефтедобыча в Ливии и усилилась буровая активность в США. На этом фоне мировой рынок нефти может вновь перейти из состояния дефицита в состояние перепроизводства», — объяснил RT начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.
В то же время ключевые игроки нефтяного сектора пока не ожидают нового обвала котировок нефти, как это было в апреле 2020 года. Об этом ранее заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его словам, страны — участницы сделки ОПЕК+ продолжают принимать меры для сохранения баланса спроса и предложения энергосырья в мире. Как ожидается, действия государств позволят избежать значительных колебаний цен.
Помимо неопределённой ситуации в нефтяной отрасли, участников валютного рынка настораживает и общее ухудшение эпидемической обстановки в большинстве государств. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев COVID-19 в мире превысило 46,5 млн. Такая ситуация вызывает опасения у инвесторов относительно дальнейших перспектив мировой экономики, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.
«Рыночный оптимизм, который мы наблюдали в августе, сменяется пессимизмом. В этой связи инвесторы стараются уходить из рисковых валют, к которым относится рубль, и вкладывают деньги в более надёжные активы, например, в золото. На этом фоне мы видим существенное снижение курса российской валюты, но ни о каком жёстком обвале или крахе рубля речи не идёт», — пояснил Коренев в разговоре с RT.
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Как отмечают аналитики, ослабление рубля сдерживают действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса с 10 марта регулятор начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом Центробанк искусственно повышает спрос на рубли. В общей сложности за это время объём продажи валюты превысил 1,38 трлн рублей.
«Психологические отметки (курса рубля. — RT) пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора», — прокомментировал ситуацию на валютном рынке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас любая мировая валюта находится под серьёзным негативным давлением целого ряда обстоятельств в глобальной экономике. В то же время он подчеркнул, что «в целом, если говорить о макростабильности (в России. — RT), её удаётся поддерживать».
Тяжёлый выбор
В ближайшее время одним из определяющих факторов для рубля могут стать итоги президентских выборов в США, намеченных на 3 ноября. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его оценке, многие инвесторы сегодня ожидают победы Джо Байдена по итогам голосования, что оказывает дополнительное давление на рубль.
«Дело в том, что участники рынка ждут от Байдена довольно «ястребиной» политики в отношении России. В том числе речь идёт о вероятном ужесточении санкций», — объяснил Иосуб.
Однако такой расклад не приведёт автоматически к резким скачкам валютных курсов, уверен руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
«В этом случае ситуация будет зависеть от исхода выборов в конгресс. Если республиканцам удастся сохранить большинство в сенате, рубль может даже укрепиться, поскольку кандидату от демократов Джо Байдену будет непросто претворить в жизнь планы по введению обещанных жёстких санкций против России», — пояснил Коган.
В целом опрошенные RT аналитики не исключают возникновения новых колебаний на российском валютном рынке в ноябре. Между тем, как полагает Алексей Коренев, уже к концу года ситуация может стабилизироваться, а курсам доллара и евро удастся вернуться к уровням 79 и 91 рубль соответственно. Похожей оценки придерживается и аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.
«Текущее положение на рынке нельзя назвать устойчивым. Острая фаза займёт порядка двух недель. За это время мы можем увидеть рост курсов доллара и евро до новых максимумом вблизи 82 и 96 рублей соответственно. Но за месяц рынок успеет пережить резкий разворот и откат курсов к уровням начала октября — 76—77 рублей за доллар и ниже 90 рублей за евро. К концу года вероятно снижение показателей до 73—75 и 86—88 рублей», — заключил Емельянов.