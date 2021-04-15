Трудовая подмога: правительство направит более 22 млрд рублей на программу сохранения рабочих мест

Правительство России дополнительно выделит более 22 млрд рублей на программу сохранения занятости. В рамках инициативы пострадавшие от пандемии коронавируса предприятия могли получить кредит по льготной ставке 2% годовых. Деньги бизнес должен был направлять на выплату зарплат персоналу. При этом заём мог быть частично или полностью списан, если компании не увольняли сотрудников. По оценке властей, инициатива позволила сохранить более 5 млн рабочих мест. Помимо этого, действие программы льготных кредитов сдержало экономический спад в России, считают эксперты.

Правительство России выделит более 22 млрд рублей на завершение программы льготных кредитов бизнесу. Об этом в четверг, 15 апреля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Программа доказала свою эффективность. Подавляющее большинство предприятий, которые в ней участвовали, продемонстрировали высокую социальную ответственность при выполнении своих обязательств. Они сумели сохранить число сотрудников на уровнях, которые дают возможность полностью или частично списать долг по таким займам», — отметил Мишустин.

Напомним, с 1 июня по 1 ноября 2020 года пострадавшие от пандемии компании и предприниматели могли оформить кредит по льготной ставке 2% годовых. Полученные деньги бизнес должен был направлять на выплату зарплат персоналу из расчёта 1 МРОТ (12 130 рублей) на сотрудника.

Предоставленный компаниям заём на 85% обеспечен государственными гарантиями. Сам кредит мог быть полностью списан, если работодатели сохранили 90% рабочих мест. В случае сохранения не менее 80% штата государство брало на себя половину займа и процентов по нему. Согласно инициативе, все списания должны были пройти к 1 апреля 2021 года.

Всего в рамках инициативы было заключено более 227 тыс. кредитных соглашений. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития.

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«Благодаря этой программе удалось сохранить более 5 млн рабочих мест. Бизнесу и людям, которые в нём заняты, не придётся возобновлять свою работу с чистого листа. Они смогут оперативно нарастить производство, когда спрос на их товары начнёт восстанавливаться», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Между тем число организаций, выполнивших условия льготных кредитов, оказалось больше, чем предполагалось изначально. На этом фоне правительство решило выделить дополнительные средства для финансирования программы. Таким мнением с RT поделился профессор департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев.

«Стоит отметить, что наиболее пострадавшим из-за коронакризиса оказался именно малый бизнес», — добавил Ануреев.

На этом фоне предоставление льготных кредитов оказалось одной из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей и отчасти позволило сдержать падение экономики в 2020 году. Об этом RT рассказал директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Благодаря инициативе российской экономике по итогам 2020 года удалось выйти на относительно небольшое падение — вблизи 3%, что стало одним из лучших результатов в мире. Даже у США и ЕС падение было более серьёзным. Это объясняется тем, что сохранение занятости обеспечивает стабильность в экономике: чем больше у предприятий сотрудников, тем больше товаров бизнес может произвести и реализовать», — пояснил Остапкович.

Примечательно, что в марте 2021 года власти утвердили новую программу зарплатных кредитов бизнесу по льготной ставке 3% годовых. По словам Михаила Мишустина, инициатива должна поддержать ещё порядка 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает 1,5 млн человек.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Как полагают эксперты, принятые правительством меры ускорят восстановление российского рынка труда. Напомним, что в 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса безработица в стране заметно выросла и достигала максимальных значений в августе — 6,4%. На тот момент в центрах занятости было зарегистрировано более 3,6 млн человек.

Между тем на сегодняшний день показатели уже заметно снизились. Так, согласно оценке Росстата, по итогам февраля 2021 года безработица в России опустилась до 5,7%. При этом, как пишет РИА Новости со ссылкой на Минтруд, число официально зарегистрированных безработных в настоящий момент составляет 1,7 млн человек.