Потребительский манёвр: деловая активность в российской сфере услуг достигла максимума с августа 2020 года

В марте деловая активность в сфере услуг в России увеличивалась максимальными темпами с августа 2020 года. Как отмечают эксперты, показатель уверенно растёт благодаря отмене карантинных ограничений и активизации спроса со стороны иностранных клиентов. На этом фоне аналитики ожидают усиления благоприятных процессов в отечественном секторе услуг, что позволит ускорить восстановление рынка труда и экономики в целом.

Рост деловой активности в сфере услуг России ускорился до максимума за последние семь месяцев. По данным аналитического агентства IHS Markit, в марте соответствующий индекс PMI поднялся до отметки 55,8 пункта. Значение стало самым высоким с августа 2020 года.

Традиционно индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов свидетельствует о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

«Рост деловой активности во многом был связан с более высоким спросом со стороны клиентов на фоне более слабых ограничений, связанных с коронавирусом (COVID-19)», — говорится в докладе IHS Markit.

Отмена карантина и массовая вакцинация населения увеличила приток средств в сектор услуг, что позитивно сказалось на сегменте. Об этом в интервью RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Вновь на полную мощь заработали кафе, салоны красоты, фитнес-клуб и другие организации, а массовая вакцинация позволила россиянам пользоваться данными услугами, не боясь за своё здоровье. Сейчас мы видим реализацию отложенного спроса, из-за которой произошёл отскок сферы. Также свою роль сыграло постепенное восстановление потребительских доходов, которые несколько просели в прошлом году», — подчеркнул эксперт.

Отметим, что спрос со стороны иностранных партнёров также вырос. По данным IHS Markit, в марте увеличение новых экспортных заказов было самым высоким за последние полтора года — с октября 2019-го.

Подобная динамика во многом обусловлена восстановлением торговых связей, которые были нарушены в период пандемии COVID-19. Такое мнение в беседе с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Производители стали активно приобретать российское сырьё и комплектующие, не боясь срыва поставок, поскольку транграничные перевозки стали вновь доступны. На этом фоне бизнес расширил линейку своих услуг и направлений. Более того, у части зарубежных инвесторов проснулся аппетит к рисковым активам на фоне массовой вакцинации в стране», — объяснил Сигал.

В настоящий момент наиболее заметный рост деловой активности происходит в области туризма, непроизводственном ретейле, ресторанном бизнесе, а также в сфере общепита и курьерских услуг по доставке еды и товаров, рассказал RT руководитель аналитического департамент AMarkets Артём Деев. Как отметил эксперт, помимо снятия ограничений, определённую роль в восстановлении показателя сыграли правительственные меры по поддержке предприятий.

В частности, речь идёт о предоставлении льготных кредитов компаниям на выплату зарплат сотрудникам, налоговых отсрочек и других регуляторных послаблений для бизнеса. Как ранее заявил президент России Владимир Путин, в 2020 году на борьбу с последствиями пандемии COVID-19 было направлено порядка 4,6 трлн рублей, или около 4,5% ВВП. При этом субъекты малого и среднего бизнеса получили около 1 трлн рублей.

«Очевидно, что без данной поддержки российский бизнес не выжил бы. Благодаря финансовой помощи со стороны властей доля банкротств предприятий сейчас сопоставима с аналогичным показателем докризисного 2019 года. В то же время льготные ссуды на выплату зарплат позволили работодателям максимально сохранить штат, что не вызвало резкого скачка безработицы в стране», — подчеркнул Остапкович.

РИА Новости

© Владимир Песня

Как полагают эксперты, оживление в секторе услуг должно привести к улучшению ситуации на рынке труда. В 2020 году на фоне последствий пандемии коронавируса безработица в стране заметно выросла и достигала максимальных значений в августе — 6,4%.

Между тем на сегодняшний день показатели уже снизились. Так, согласно оценке Росстата, по итогам февраля 2021 года безработица в России опустилась до 5,7%.

«С начала года поставщики услуг уже заметно увеличили число вакансий в сегменте, и по мере снятия всех оставшихся ограничений занятость населения будет только расти. Текущая динамика позволяет предположить, что по итогам II квартала 2021 года уровень безработицы в стране опустится ниже 5,5%», — отметил в разговоре с RT эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Помимо этого, позитивная динамика в сфере услуг позволит увеличить число потребительских сервисов, что приведёт к появлению новых компаний на рынке, считает Остапкович.

«В России сектор услуг занимает не такую большую долю в ВВП, как в странах с развитой экономикой, тем не менее она значительна. Поэтому повышение деловой активности в этой сфере оказывает положительное влияние и на ускорение экономики в целом», — подчеркнул аналитик.

По прогнозу Центробанка, в 2021 году ВВП России покажет компенсирующий рост в пределах 3—4%, а в 2022 и 2023 годах показатель увеличится на 2,5—3,5% и 2—3% соответственно.