Более $10 млрд: эксперты оценили возможную выручку России от продаж «Спутника V» в 2021 году

По подсчётам специалистов информационно-аналитического центра «Альпари», в 2021 году Россия может заработать $10—15 млрд от продаж вакцины против коронавируса «Спутник V». А за два года поставок препарата за рубеж выручка страны способна достичь $30 млрд, уверены эксперты. Как отмечают аналитики, такие показатели сопоставимы с ключевыми статьями российского экспорта. На этом фоне экономисты не исключают, что в ближайшие несколько лет реализация вакцины от коронавируса станет одним из крупных направлений несырьевых поставок России в другие страны.

В 2021 году Россия может заработать порядка $10—15 млрд от поставок за рубеж вакцины против коронавируса «Спутник V». К такому выводу пришли специалисты информационно-аналитического центра «Альпари».

«Общий объём выручки от продажи препарата может составить порядка $30 млрд. Учитывая, что тема горящая и вакцинироваться хотят все, соответственно, из этой суммы приблизительно половину мы получим в этом году и половину — в следующем», — отметил в беседе с RT руководитель компании Александр Разуваев.

По последним данным Российского фонда прямых инвестиций, вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. Как ранее отмечали в организации, стоимость одной дозы препарата для международных рынков составляет менее $10 (для вакцинации одного человека необходимы две дозы).

Как предположил Александр Разуваев, с учётом озвученной цены за счёт эффекта от масштаба производства себестоимость выпуска вакцины может составлять порядка $9,5 за дозу. Между тем, поскольку производителям необходимо получать прибыль, итоговая стоимость препарата для других стран может быть несколько выше заявленных $10, не исключает эксперт.

«Наша оценка может быть завышенной, так как нужно учитывать, что кто-то не привьётся, а кто-то предпочтёт не российскую вакцину. Тем не менее мы считаем, что число стран, где будет зарегистрирован «Спутник V», продолжит расти. А с учётом возможной надбавки к цене мы всё равно выйдем на те же $30 млрд совокупной выручки за два года», — считает Разуваев.

Примечательно, что доход от продаж «Спутника V» в 2021 году может быть сопоставим по своему объёму с ключевыми статьями российского экспорта, подчеркнул эксперт. Так, по официальным данным, за последние пять лет Россия ежегодно зарабатывала на экспорте вооружений и военной техники в среднем около $13,6 млрд, сельскохозяйственной продукции — $24,3 млрд, газа — $37,1 млрд, а нефти — $98 млрд.

«Также стоит отметить, что в 2020 году объём российского несырьевого экспорта составил $161 млрд. На этом фоне продажи «Спутника V» могут стать важной составляющей нашего экспорта, особенно с учётом медицинского туризма», — добавил Александр Разуваев.

Согласно оценке РФПИ, в настоящий момент по количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. При этом российская вакцина почти вдвое дешевле зарубежных препаратов на основе технологии мРНК со схожими показателями эффективности, отмечают в организации.

Между тем опрошенные RT специалисты по-разному оценивают возможные объёмы выручки от продаж «Спутника V» в 2021 году. Так, директор по развитию аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» Николай Беспалов не исключает, что итоговая сумма может оказаться меньше $10 млрд.

«Дело в том, что экспортные поставки в основном будут осуществляться с иностранных площадок, на которых сейчас идёт процесс локализации производства препарата. Так что часть себестоимости препарата могут забрать себе локальные партнёры, но это вполне естественно для глобального продукта. Условия тут могут быть разные от страны к стране и от площадки к площадке, но опять же эта информация коммерческая и вряд ли будет разглашаться», — пояснил Беспалов в разговоре с RT.

По его словам, прямые поставки «Спутника V» из России за рубеж также будут происходить, но в меньших объёмах. Как объяснил специалист, национальные предприятия будут в первую очередь сосредоточены на обеспечении российских регионов вакциной.

«Не возьмусь прогнозировать конкретные суммы, но, вероятно, напрямую из России могут быть поставлены в другие страны десятки миллионов доз вакцины. Кроме того, отдельно стоит учитывать и экспорт технологии, но это, скорее всего, уже пойдёт отдельными строками в товарной номенклатуре», — считает специалист.

Как предположил эксперт, в России и большинстве европейских стран пик спроса на вакцины будет пройден в 2021 году, а в 2022-м начнутся более активные поставки третьим странам. В результате следующий год с точки зрения выручки может стать более доходным, уверен Беспалов.