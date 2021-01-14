«Прорабатываем вопрос локализации производства «Спутника V»: Лавров о сотрудничестве с Эр-Риядом в борьбе с COVID-19

В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Главы внешнеполитических ведомств обсудили региональную проблематику, а также перспективы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики и в космической отрасли. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.