«Прорабатываем вопрос локализации производства «Спутника V»: Лавров о сотрудничестве с Эр-Риядом в борьбе с COVID-19

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RT
В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его коллеги из Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Главы внешнеполитических ведомств обсудили региональную проблематику, а также перспективы двустороннего сотрудничества в области атомной энергетики и в космической отрасли. RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.

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