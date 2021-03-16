Время для путешествий: Ростуризм назвал сроки нового этапа программы туристического кешбэка

По заявлению руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, новый этап программы туристического кешбэка в России начнётся 18 марта. За путешествия по стране россиянам по-прежнему будут возмещать 20% расходов, но не более 20 тыс. рублей. Для получения компенсации тур необходимо будет купить до 15 июня и оплатить банковской картой «Мир». Всего на реализацию инициативы правительство направит 2 млрд рублей. Как полагают эксперты, программа позволит ускорить восстановление туризма от последствий пандемии коронавируса. При этом позитивный эффект ощутят и смежные отрасли, такие как общепит и транспорт, уверены специалисты.

В ночь с 17 на 18 марта в России стартует третий этап программы туристического кешбэка. Об этом во вторник, 16 марта, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По её словам, условия инициативы останутся прежними. Так, за путешествия по стране россиянам будут возвращать 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

«Приобрести тур можно будет с момента старта программы и вплоть до 15 июня. Отправиться в путешествие можно будет также с момента старта программы и вплоть до 30 июня», — отметила Догузова.

Для получения компенсации поездку необходимо оплатить банковской картой «Мир». При этом продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Кешбэк будет начисляться на карту автоматически в течение пяти дней с момента оплаты путешествия.

Всего на реализацию нового этапа программы правительство направит 2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, выделенные средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.

Первый этап программы кешбэка за поездки по России был запущен ещё в конце лета 2020 года. С 21 по 28 августа россияне могли получить компенсацию в размере 20% от потраченных средств (но не более 15 тыс. рублей) за оплату поездок по стране продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

Осенью власти запустили второй этап программы. Приобрести туры с кешбэком можно было с 15 октября по 5 декабря, а отправиться в путешествие — до 10 января 2021 года.

При этом условия инициативы были заметно расширены. Так, продолжительность поездки должна была составлять не менее двух ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивалась. В свою очередь, максимальный возврат вырос до 20 тыс. рублей. Кроме того, наряду с отелями и туроператорами в программе смогли принять участие и сервисы-агрегаторы.

«Активнее всего россияне покупали туры с кешбэком в период новогодних праздников. Тогда средняя сумма возврата составила 3,8 тыс. рублей, а продолжительность поездки — четыре дня», — рассказал RT директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

Всего за два этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей. При этом общая сумма возвращённых средств составила 1,2 млрд рублей.

«Третий этап программы станет более продолжительным: окно продаж затронет период весенних школьных каникул, майских праздников и начало летнего сезона. Уже сейчас туристы активно бронируют туры по российским направлениям. Традиционно наиболее популярные из них — Краснодарский край, Красная Поляна, Крым, Казань, Калининградская область, а также маршруты по Северу России», — отметил в беседе с RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Владивосток

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По данным Ростуризма, в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и введения карантинных мер оборот российской туристической отрасли сократился на 60% по сравнению с показателем 2019-го. Впрочем, по мере ослабления ограничений и поддержки отрасли со стороны государства Россия смогла войти в тройку лидеров среди стран G20 по темпам восстановления турсектора.

«Именно за счёт программы кешбэка в низкий сезон удалось сохранить оживление на рынке внутреннего туризма. Интерес к путешествиям действительно удалось подстегнуть. Так что решение вновь продлить программу кешбэка, которая помогает людям сэкономить, выглядит логично», — подчеркнула в разговоре с RT заместитель руководителя платформы «Туту Приключения» Елена Чубина.

Согласно прогнозу Ростуризма, в 2021 году российский внутренний туризм может вырасти на 10—15% по сравнению с 2020-м. При этом полное возвращение отрасли к докризисным уровням может занять около двух лет, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. На этом фоне программа кешбэка призвана ускорить процесс восстановления отрасли, считает эксперт.

«Кроме того, к позитивным эффектам программы кешбэка можно отнести увеличение популярности национальной платёжной системы «Мир», а также мотивацию людей тратить деньги внутри страны, экономя на перемещениях за границей», — добавил Коган.

Помимо туризма, программа может поддержать и ряд смежных отраслей, считает Дмитрий Горин. Речь идёт, например, о сфере общественного питания и сегменте развлекательных услуг.

«За счёт повышения турпотока этот бизнес сможет быстрее покрыть прошлогодние потери, которые были связаны с пандемией. Кроме того, программа оказывает позитивное влияние на динамику авиаперелётов, железнодорожных перевозок и водного транспорта», — подчеркнул Горин.