«Время открытия границ»: вице-президент АТОР Горин о перспективах российского туризма в 2021 году

В 2021 году российский туристический сектор продолжит восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Поддержку отрасли должен оказать высокий спрос на внутренние направления, а также запуск третьего этапа программы кешбэка за путешествия по стране. Об этом в эксклюзивном интервью RT рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, к началу 2022 года внутренний туризм может полностью вернуться к докризисным значениям. При этом, как отмечает эксперт, россияне уже не боятся путешествовать за границу, а в текущем году Россия будет возобновлять авиасообщение со всё большим числом государств.

— Сейчас, спустя почти год после начала пандемии коронавируса, как себя ощущает туристический рынок России? Как вы оцениваете текущее положение дел в отрасли?

— В 2020 году туристическая отрасль переживала трудные времена. Несмотря на усилия правительства по восстановлению сферы, в прошлом году в России фактически был остановлен въездной туризм, а большинство направлений заграничных маршрутов для россиян были закрыты.

В то же время запуск внутреннего туризма летом прошлого года позволил предложить путешественникам безопасные маршруты внутри страны. Это помогло туротрасли возместить часть потерь и остаться на плаву. При этом к концу 2020 года наша страна вошла в тройку лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма наряду с Францией и Италией.

Более того, по мере открытия границ туроператоры смогли выполнить значительную долю перенесённых из-за пандемии обязательств. Так, из 40 млрд рублей, которые россияне заплатили за туры, осталось невыполненных турпакетов на сумму около 16 млрд рублей. Причём, если до 31 декабря 2021 года страна, в которую был куплена путёвка, не откроется для зарубежных туристов, то клиент вправе требовать возврата денег в соответствии с законодательством.

— Что ждёт российский рынок туризма в 2021 году?

— Мы прогнозируем рост популярности российских направлений. Уже сейчас сегмент раннего бронирования на летний сезон по России демонстрирует рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

РИА Новости

© Артур Лебедев

Также по сравнению с прошлым годом у россиян появилась возможность планировать поездки за границу. В настоящее время на выбор у них есть уже более 20 стран, и список будет пополняться по мере улучшения эпидемической обстановки в мире.

С учётом высоких темпов вакцинации мы прогнозируем, что к началу 2022 года по внутренним направлениям будет возможен возврат к докризисным показателям 2019-го. При этом к 2023-му ждём полного восстановления по международным маршрутам, а также не исключаем активизации въездного туризма.

В свою очередь, наши коллеги из авиационной отрасли прогнозируют полное восстановление внутренних перевозок уже по итогам текущего года. В то же время показатели международных авиаперевозок всё ещё будут на 40% ниже уровня 2019-го.

— В период пандемии правительство России одобрило ряд инициатив, направленных на поддержку ключевых отраслей экономики, включая туризм. Так, например, в середине 2020 года была запущена программа кешбэка за поездки по стране. Как инициатива отразилась на бизнесе?

— Старт программы пришёлся на самый тяжёлый период, когда в части регионов страны ещё действовали карантинные ограничения, а туристический поток был низким. Акция позволила отправиться в путешествие около 300 тыс. человек, а сумма компенсаций за поездки составила 1,2 млрд рублей. Всего же в рамках двух этапов программы россияне купили туров на сумму 6,5 млрд рублей.

Инициатива не только позволила отправиться в путешествие по выгодным ценам, но и поддержала отрасль в целом. Владельцы отелей, ресторанов на фоне повышения турпотока смогли сохранить рабочие места и продержаться в трудный период.

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— Стоит ли ожидать старта нового этапа программы кешбэка? Когда это может произойти?

— Мы выступаем за продление инициативы, и надеемся, что третий этап программы стартует в преддверии весенне-летнего периода, чтобы россияне смогли получить возможность отправиться в путешествие на выгодных условиях в сезон отпусков.

Уже сейчас известно, что ключевые элементы программы останутся прежними: это кешбэк 20% от потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей с одного турпакета. Минимальная продолжительность тура также составит два дня, а количество турпакетов не ограничено.

Более того, мы рассчитываем на расширение круга участников программы за счёт увеличения санаторно-курортных объектов, а также возможности организации детского отдыха. Это крайне важные направления, так как после пандемии растёт популярность оздоровительных сервисов, а в период карантинных мер многие родители боялись отправлять детей в лагеря.

— Куда россияне предпочитают чаще всего путешествовать внутри страны? На какие курорты бронируют турпакеты?

— В целом россияне стали активнее бронировать туры по многим направлениям от Калининграда до Владивостока. Традиционно наиболее популярными считаются Краснодарский край, Красная поляна, Крым, Казань, Калининградская область, а также маршруты по Северу России.

Постепенно возвращается интерес к Санкт-Петербургу, несмотря на то что город вводил серьёзные ограничения на рождественские праздники, большинство из которых уже сняты. Также востребованы туры выходного дня, например путешествия по Золотому кольцу.

Примечательно, что всё больше россиян выбирают для туристических поездок Байкал. Во многом это связано с действующими чартерными программами, которые позволяют удерживать приемлемые цены на перелёт. Так, стоимость туров с перелётом из Москвы начинается от 24 тыс. рублей, а из Екатеринбурга — от 14—18 тыс. Раньше этих денег не хватило бы даже на покупку авиабилетов.

Более того, мы направили в Ростуризм предложение по расширению программы субсидирования чартерных рейсов по стране. Она рассчитана как минимум на 17 регионов по наиболее популярным направлениям от Дальнего Востока до Калининграда. Так, мы видим большие возможности для развития у Алтая, Хакасии, а также Вологды и Великого Устюга. Дело в том, что увеличить транспортную доступность могут лишь чартерные рейсы, а без господдержки они не могут быть выполнены в полном объёме.

— С 2021 года Россия продолжила восстанавливать международное авиасообщение с некоторыми странами. Как рынок реагирует на постепенное открытие части направлений?

— Текущая динамика показывает, что россияне не боятся выезжать на отдых за границу. Например, этой зимой число отдыхающих на Мальдивах из России выросло более чем на 60% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, сейчас популярны туры в ОАЭ и Танзанию. Рейсы выполнятся с полной загрузкой. Куба пока отстаёт из-за временных ограничений по перелётам.

Также Турция показала неплохие результаты, приняв порядка 2,1 млн россиян в прошлом году, хотя направление было закрыто на протяжении четырёх месяцев. В этот летний сезон страна традиционно будет популярным маршрутом для семейного отдыха.

РИА Новости

© Екатерина Чеснокова

Мы ожидаем увеличения турпотока на Кипр, поскольку с 1 марта страна открывает свои курорты для туристов с отрицательными результатами тестов на коронавирус. Набирает обороты и туризм в соседние государства: Белоруссию, Армению, Киргизию и Казахстан. Как показывают опросы, граждане очень ждут открытия курортов в Юго-Восточной Азии, но там перспектива пока ещё не так однозначна.

В целом 2021-й для России должен стать временем открытия границ, что позволит ускорить восстановление потока международного и въездного туризма. Сейчас у нас в еженедельном режиме открываются всё новые страны.

— Что при этом будет происходить с ценами на путёвки в 2021 году по ключевым туристическим направлениям?

Формирование цены зависит от многих факторов: это инфляционные риски, дополнительные затраты на обеспечение норм безопасности и желание участников рынка отыграть часть убытков из-за низкого сезона в прошлом году.

На этом фоне небольшая индексация цен неминуема, но россияне могут сэкономить благодаря акциям раннего бронирования, которые предлагают скидки до 30—40%. Также открытие новых внешних направлений создаст здоровую конкуренцию на рынке, что в некотором роде будет выступать фактором для сдерживания роста цен на туры внутри страны.