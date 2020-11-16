«Важно уделить особое внимание»: Мишустин поручил правительству разработать нацпроект в сфере туризма

Президент России Владимир Путин поддержал запуск национального проекта в сфере туризма. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин. Власти намерены расширить господдержку участников рынка и обеспечить привлечение инвестиций в отрасль. Как ожидается, реализация инициативы позволит значительно нарастить число поездок россиян по стране и одновременно увеличить количество рабочих мест в туриндустрии уже к 2030 году. По мнению специалистов, действия властей могут ускорить восстановление туризма от последствий пандемии COVID-19 и послужат стимулом для дальнейшего развития смежных отраслей, включая гражданскую авиацию.

Президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма и индустрии гостеприимства. Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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Как отметил глава правительства, на сегодняшний день ситуация в отрасли остаётся непростой. Тем не менее развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов российских властей, подчеркнул премьер.

«Эта отрасль даёт и возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских территориях, создаёт новые рабочие места, в том числе в малом и среднем бизнесе, стимулирует развитие более 50 смежных отраслей. Поэтому сейчас важно уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма», — объяснил Мишустин.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, для запуска нацпроекта уже была создана правительственная комиссия по развитию туризма с участием всех губернаторов и представителей основных бизнесов отрасли. В первую очередь власти планируют расширить меры государственной поддержки индустрии и создать прозрачные условия для участников отрасли.

Более того, после пандемии коронавируса правительство намерено обеспечить возможности для притока инвестиций в туристический сектор и подкрепить их необходимыми гарантиями. Как объяснил Чернышенко, в результате один вложенный рубль бюджетных инвестиций должен будет привлечь в отрасль не менее трёх—четырёх рублей частных вложений.

«Планируется, что реализация этого национального проекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей минимум в два раза. Например, количество внутренних туристических поездок увеличится до 140 млн в год, а количество рабочих мест — почти до 5 млн», — добавил вице-премьер.

По его словам, мероприятия для начала выполнения нацпроекта по туризму необходимо запустить уже к лету 2021 года.

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Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе были обозначены 12 национальных проектов («Здравоохранение», «Демография», «Наука», «Экология», «Жильё и городская среда», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура» и «Образование»), а также Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Между тем на фоне пандемии коронавируса в июле 2020 года президент поручил скорректировать нацпроекты и продлить срок их реализации до 2030-го. В рамках выполнения целей в течение десяти лет планируется повысить ожидаемую продолжительность жизни в России до 78 лет, снизить уровень бедности в два раза, достигнуть темпов роста ВВП выше среднемирового и обеспечить устойчивое увеличение доходов населения.

На своих берегах

По мнению экспертов, запуск нового национального проекта позволит ускорить восстановление сферы туризма от последствий пандемии. Более того, компании отрасли смогут быстрее компенсировать потери и сохранить поток путешественников. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«По итогам 2020 года потери отрасли могут составить 1,5 трлн рублей, а с рынка рискуют уйти до 30% туристических компаний. Поэтому правительство предпринимает комплексные меры для того, чтобы сделать путешествия внутри страны более доступными. Из уже принятых решений наиболее эффективной стала инициатива по возврату части денег за тур», — рассказал эксперт.

РИА Новости

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Напомним, в конце лета правительство России запустило программу туристического кешбэка за поездки по России. С 21 по 28 августа граждане могли получить частичную компенсацию потраченных средств в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей за оплату поездок по стране продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей. По данным Ростуризма, услугой воспользовались порядка 70 тыс. россиян, которые приобрели туры на 1,4 млрд рублей.

В октябре власти решили продлить инициативу до 10 января 2021 года, которая касается туров, оплаченных с 15 октября по 5 декабря 2020 года. При этом правительство расширило условия программы. Теперь поездка должна быть продолжительностью не менее двух ночей, а минимальная стоимость путешествия не ограничивается. Максимальный возврат составляет до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

«В первые дни старта второй волны кешбэка операторы зафиксировали, что спрос на путёвки вырос на 68% по сравнению с аналогичными датами в прошлом году. Такая динамика сигнализирует, что россияне готовы путешествовать по своей стране. При этом мы выступаем за продолжение акции хотя бы на следующий год», — рассказала RT исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Согласно оценке Ростуризма, за первую неделю с момента начала второго этапа действия программы кешбэка россияне купили туров на общую сумму 870 млн рублей. Средний чек поездки составил 38 тыс. рублей.

Снова в небо

Как отмечают специалисты, осенью 2020 года положительное влияние на внутренний туризм оказало снижение стоимости перелётов в стране. Согласно оценке туристического сервиса Туту.ру, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года средний чек на авиабилеты по ключевым российским направлениям снизился на 18% — до 6 270 рублей.

«При этом есть направления, по которым стоимость билета снизилась более чем на 30%. Так, в Санкт-Петербург из Москвы сейчас можно улететь за 2 646 рублей. Ещё год назад цена перелёта была на 38% выше и составляла 4 259 рублей. Более того, мы фиксируем снижение среднего чека на перелёты в новогодние праздники. За год показатель упал на 15%, до 7 321 рублей за билет в одну сторону», — рассказали RT в пресс-службе Туту.ру.

РИА Новости

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Как следует из материалов Росавиации, в октябре ежемесячный пассажиропоток российских перевозчиков составил 6,78 млн человек. При этом в мае отечественные авиалинии перевезли всего 946 тыс. пассажиров.

Между тем запуск нацпроекта в сфере туризма может стать дополнительным стимулом для роста числа авиаперевозок по России. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил главный аналитик ГК «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

«В туристическом сегменте концентрируются многие смежные отрасли, такие как авиа, ж/д и автоперевозки, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство и поставки сопутствующего оборудования. Таким образом, нацпроект в сфере туризма позитивно влияет на развитие смежных отраслей, что в итоге позволяет различным областям страны активно пополнять бюджеты регионов», — отметил Гойхман.