К майским праздникам: рынок внутренних авиаперевозок в России может вернуться к докризисным значениям весной 2021 года

Внутренние авиаперевозки в России могут полностью вернуться к докризисному уровню к середине весны 2021 года. Об этом RT рассказали в Ассоциации агентств воздушного транспорта. Восстановление пассажиропотока эксперты связывают с ослаблением карантинных ограничений в регионах, а также заметным снижением стоимости авиабилетов. Кроме того, эксперты отмечают позитивное влияние господдержки перевозчиков и программы кешбэка за поездки по стране.

Российские авиационные перевозки восстановились на 60% от докризисных показателей 2019 года. Об этом RT рассказали специалисты Ассоциации агентств воздушного транспорта (ААВТ).

«Если говорить только о внутренних авиаперевозках, то их объём уже составляет 80% от уровня 2019 года. При этом по мере приближения к майским праздникам показатель начнёт заметно расти и таким образом уже к середине весны дойдёт до 100%», — отметил в беседе с RT генеральный директор ААВТ Сергей Демиденко.

По его словам, ситуация с международными перевозками пока остаётся неопределённой и будет зависеть от темпов возобновления пассажирского авиасообщения России с другими государствами. Ускорить процесс позволит массовая вакцинация населения от коронавируса, уверен эксперт.

Между тем именно ограниченное международное авиасообщение стало одной из причин высокого спроса на поездки внутри страны. Об этом RT рассказал директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Алексей Теплов.

«В январе 2021 года 96% всех бронирований авиабилетов были сделаны по российским направлениям, тогда как год назад этот показатель составлял 82%. При этом некоторые города стали гораздо более востребованы. Например, перелётами в Санкт-Петербург интересуются практически в два раза чаще, спрос на поездки в Сочи и Казань также увеличился почти вдвое, а в Минеральные Воды ― на 30%», — отметил Теплов.

По данным туристического сервиса Туту.ру, в январе 2021 года число бронирований авиабилетов по России выросло более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Позитивную динамику внутренних воздушных перевозок специалисты компании связывают с постепенным ослаблением карантинных ограничений в регионах.

«Свою роль сыграло и растущее желание людей поехать на праздники отдохнуть или навестить родственников, а также заметное снижение стоимости авиабилетов компаниями для привлечения пассажиров. Так, за последний год размер среднего чека за перелёт по России в одну сторону снизился на 11%», — рассказала RT руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина.

Похожую динамику цен фиксируют и специалисты OneTwoTrip. По оценкам сервиса, за год средняя стоимость авиабилета по России опустилась на 10% — до 4,7 тыс. рублей.

В определённой степени на удешевление авиабилетов повлияли меры государственной поддержки отрасли. Так, весной 2020 года на фоне пандемии правительство выделило субсидии авиакомпаниям на общую сумму 23,4 млрд рублей. Деньги должны частично компенсировать те потери, которые перевозчики понесли с февраля по ноябрь прошлого года.

«Полученные средства можно потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объёма субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объёма), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объёма), а также на операционную деятельность и содержание имущества», — говорится в постановлении правительства.

РИА Новости

© Максим Блинов

Как отметил Алексей Теплов, дополнительную поддержку пассажирским авиаперевозкам оказали действия властей по стимулированию внутреннего туризма. В первую очередь речь идёт о запуске программы кешбэка за поездки по России.

Напомним, с 21 по 28 августа россияне могли получить компенсацию в размере 20% от потраченных средств (но не более 15 тыс. рублей) за оплату поездок по стране продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей. Позже власти продлили действие инициативы. Приобрести туры с кешбэком можно было с 15 октября по 5 декабря, а отправиться в путешествие — до 10 января 2021 года.

При этом условия второго этапа программы были заметно расширены. Так, продолжительность поездки должна была составлять не менее двух ночей, а минимальная стоимость путёвки больше не ограничивалась. В свою очередь, максимальный возврат вырос до 20 тыс. рублей.

Всего в рамках программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей. При этом общая сумма возвращённых средств составила 1,2 млрд рублей.

Примечательно, что в 2021 году в преддверии весенне-летнего периода может стартовать третий этап программы кешбэка. В результате у россиян появится возможность отправиться в путешествие на выгодных условиях в сезон отпусков. Об этом RT рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

«Уже сейчас известно, что ключевые элементы программы останутся прежними: это кешбэк 20% от потраченных средств, но не более 20 тыс. рублей с одного турпакета. Минимальная продолжительность тура также составит два дня, а количество турпакетов неограниченно. Более того, мы рассчитываем на расширение круга участников программы», — отметил Горин.