Ценовой спуск: почему в России резко подешевели авиаперелёты

В 2020 году авиаперелёты внутри России в среднем подешевели на 15%. Национальные перевозчики начали снижать стоимость билетов для стимулирования спроса, просевшего в период пандемии. Также на ценообразование повлияли меры государственной поддержки отрасли, отмечают эксперты.

В 2020 году средний размер чека на авиабилеты в России снизился на 15% по сравнению с 2019-м и составил 6692 рубля за перелёт в одну сторону внутри страны. Об этом RT рассказали эксперты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Как подсчитали аналитики, за последний год сильнее всего подешевели авиаперелёты из Москвы в Екатеринбург и Новосибирск (на 33%), Санкт-Петербург (на 32%), Челябинск (на 27%), Мурманск (на 26%) и Уфу (на 23%). Помимо этого, заметно снизилась стоимость билетов по направлению Санкт-Петербург — Сочи (на 20%).

Похожую динамику фиксируют и специалисты интернет-сервиса для путешественников Biletix. Как рассказали RT в пресс-службе компании, за год цены по российским направлениям упали на 20%, а по зарубежным — на 19%.

Во многом наблюдаемая динамика связана с вынужденной приостановкой перелётов весной на фоне пандемии COVID-19. По данным Туту.ру, в апреле продажи авиабилетов в России упали на 80—90%, а перевозчики были вынуждены переносить часть рейсов в результате введения карантинных ограничений.

«Авиакомпании начали снижать цены, для того чтобы подстегнуть спрос на авиабилеты после весенних месяцев простоя и получить «живые» деньги от своих клиентов на восполнение издержек. Летом, когда спрос уже начал восстанавливаться, перевозчики не стали завышать цены уже для того, чтобы максимально заполнить борта и заработать на желании пассажиров сэкономить», — объяснила руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина.

Помимо этого, в определённой степени на удешевление авиабилетов повлияли меры государственной поддержки отрасли. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

Напомним, весной правительство выделило субсидии авиакомпаниями на общую сумму 23,4 млрд рублей. Также 9 декабря власти продлили программу финансовой помощи компаниям за вывоз россиян из-за рубежа.

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«Деньги пошли на стоянку и обслуживание бортов, а также на выплату зарплат сотрудникам. Это позволило избежать волны банкротств и установить адекватные цены на перелёты, хотя субсидии не смогли покрыть все издержки авиалиний. По прогнозам, полностью отрасль должна восстановиться к 2022 году. Рост показателей будет зависеть от возобновления полётов за границу и увеличения маршрутов внутри страны», — отметил Павел Сигал.

По данным Biletix, на фоне частичного закрытия границ в 2020 году 80% перелётов пришлось на внутренние маршруты, по сравнению с 65% в 2019-м. Согласно оценке Туту.ру, самыми популярными стали полёты на российские южные курорты: в Симферополь, Сочи, Краснодар, Анапу и Геленджик. Помимо этого, лидерами продажи также стали билеты в Санкт-Петербург, Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Уфу, Новосибирск, Казань, Челябинск, Мурманск и Саратов.

Согласно оценке Туту.ру, пик поездок пришёлся на период с июля по сентябрь. В это время авиалинии совершили более 43% от общего числа перелётов по России за год. Следующую волну роста числа бронирований аналитики сервиса ожидают весной 2021 года, когда стабилизируется ситуация с пандемией, в том числе и за счёт вакцинации населения.

«На майские праздники в любом случае люди захотят отдохнуть и поедут по внутренним направлениям. Ещё больший рост спроса мы ждём с наступлением летнего сезона. Если границы не откроют, то снова будут очень популярны Крым и Сочи, а также большое количество путешественников захотят посетить сравнительно новые локации, такие как Алтай, Байкал и Камчатка», — прогнозируют специалисты Туту.ру.

Как рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, в настоящий момент только 7% россиян покупают билеты более чем за месяц до вылета. При этом ещё в 2019 году соответствующий показатель был на уровне 15%. На этом фоне в ближайшее время компании могут продолжить снижать цены на билеты для стимулирования спроса.

По мнению Ольги Епихиной, в 2021 году на российском авиарынке будет ярко выражен тренд на экономию. Как полагает специалист, этот фактор также может положительно отразиться на стоимости авиаперелётов.

«Можно ожидать, что в следующем году будут очень востребованы лоукостеры. На этом фоне авиакомпании будут урезать расходы, например, убирать бесплатное питание на борту для пассажиров», — заключила эксперт.